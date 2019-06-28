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30年體育用品老店欠稅129萬 台南分署查封商品

2019-06-28 20:40聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南30多年體育用品老店，自中華職棒元年開始深耕台灣本土棒壘，風光一時，近年來生意大不如前，3年來積欠營業稅、勞健保費等總計129萬多元，經國稅局佳里稽徵所等移送行政執行署台南分署強制執行，今天由執行政執行官等前往北區門市查封各式棒壘球商品百餘件，預計8月全國聯合拍賣日展示後拍賣抵償欠款。

體育用品社張姓負責人說，無力清償欠款，同意台南分署查封拍賣其商品抵償欠款。據調查，該用品社欠繳營業稅、使用牌照稅、勞健保費、汽車燃料使用費及高速公路通行費等合計484件，合計129萬2千多元，逾期未履行，其中，又以營業稅及勞健保為大宗，近年來也陸續提供手套及球等產品拍賣抵償欠稅。

案經南區國稅局佳里稽徵所、市府財政稅務局佳里分局、衛福部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站、高速公路局南區養護工程分局等移送台南分署強制執行。

台南分署行政執行官今天率領執行人員至體育用品社位在北區的門市查封各式棒壘球用品，包括棒球手套、球棒、棒壘球、棒球背袋、球棒袋、比賽制服外套、棒球T恤、運動衣褲襪子釘鞋、腰帶、打擊護腳護膝、捕手護具、冷凍劑及保革油等20多種商品，超過上百件。

台南分署表示，預計8月將利用法務部行政執行署123全國聯合拍賣日展示及拍賣變賣上開各式棒壘球商品，屆時，歡迎熱愛棒壘球的朋友參觀選購。

而該體育用品社創立於1987年，自中華職棒元年開始積極深耕台灣本土棒壘，至今已超過30年，包括兄弟象隊洪一中、陳憲章、林易增、陳瑞昌、陳瑞振，統一獅隊羅國璋，中華隊總教練徐生明等人曾是代言人。

台南分署查封門市內包括棒球手套、球棒、棒壘球等20多種商品，超過上百件。記者邵心...
台南分署查封門市內包括棒球手套、球棒、棒壘球等20多種商品，超過上百件。記者邵心杰／翻攝
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台南分署表示，預計8月將利用法務部行政執行署123全國聯合拍賣日展示及拍賣變賣上...
台南分署表示，預計8月將利用法務部行政執行署123全國聯合拍賣日展示及拍賣變賣上開各式棒壘球商品，歡迎民眾選購。記者邵心杰／翻攝
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台南分署行政執行官今天率領執行人員至體育用品社位在北區的門市查封各式棒壘球用品。...
台南分署行政執行官今天率領執行人員至體育用品社位在北區的門市查封各式棒壘球用品。記者邵心杰／翻攝
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