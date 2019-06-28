頭份代表劉文照遭判當選無效 鄭聚然當選無效之訴駁回

2019-06-28 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣議員鄭聚然、頭份鎮民代表劉文照去年底選舉被控涉及賄選，經檢察官、落選人提起當選無效之訴，苗栗地方法院合議庭認定劉文照有實際參與交付賄賂買票行為，今天宣判當選無效；鄭聚然部分合議庭則認為證據不足，駁回原告之訴。