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頭份代表劉文照遭判當選無效 鄭聚然當選無效之訴駁回

2019-06-28 19:45聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣議員鄭聚然、頭份鎮民代表劉文照去年底選舉被控涉及賄選，經檢察官、落選人提起當選無效之訴，苗栗地方法院合議庭認定劉文照有實際參與交付賄賂買票行為，今天宣判當選無效；鄭聚然部分合議庭則認為證據不足，駁回原告之訴。

劉文照得知判決結果後，表明將提出上訴。

苗栗地方法院。報系資料照
苗栗地方法院。報系資料照
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鄭聚然當選無效
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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