75歲船長違規高齡開船 再審因「這理由」判無罪

2019-06-28 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



澎湖縣高齡75歲陳姓船長前年違規開遊艇，載客從望安潭門港開往馬公商港，途中，洪姓乘客疑似不堪船隻震盪，跌坐前艙座位上，第一腰椎爆裂性骨折、下肢無力，憤而提告陳姓船長涉業務過失致重傷害。澎湖地方法院依法判處拘役50日，得易科罰金5萬元，但陳姓船長不服上訴，高雄高分院審理認定業者有張貼相關警語，已善盡告知義務，改判無罪確定。

洪姓遊客一審當庭陳述，案發當時他坐在前艙後方座位，緊抓鋼管扶手，但因為浪高低起伏，「我人彈起又落下」，才會不慎受傷。另有陳姓、呂姓遊客證稱，當天感覺風浪有點大，船身有些顛簸。

然而，陳姓船長堅決否認業務過失，辯稱當天風浪不大，且他有長年開船經驗，駕駛技術堪稱良好，船上有設置扶手，並張貼「船隻行駛中，請勿隨意走動」、「風浪大請注意安全」等警語，船員更在後艙一再提醒遊客不要任意移動座位。再者，他一聽聞有乘客受傷，就立即讓船員了解狀況。

陳姓船長自認善盡保護乘客責任，洪姓遊客可能因個人身體特殊狀況才不堪船隻顛簸，否認過失致傷害。陳姓船長辯護律師也辯，縱使陳姓船長高齡違規無照開遊艇，也僅能算是行政違規，就刑法而言，稱不上過失，況且，船上當時無其他乘客受傷，主張陳姓船長無業務過失。

澎湖地方法院審結，認定陳姓船長駕船、指揮疏失，與洪姓遊客受傷一事有相當因果關係，且腰椎爆裂骨折傷勢不算輕，犯業務過失傷害，但考量他積極提出相當賠償金額，極力想尋求洪姓遊客諒解，依法判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

然而，陳姓船長不服判決上訴，案經高雄高分院合議庭審理，得知事發當時，遊艇時速並未超過最高航速限制，業者也有在遊艇顯眼處張貼警語，船員更不時口頭提醒，足以認定業者已善盡注意安全義務，無法單因遊客受傷，就草率反推業者未盡義務。