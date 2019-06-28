法官法修正三讀 劍青檢改成員：還司法公平

2019-06-28 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院臨時會今三讀通過《法官法》部分條文修正案，其中關於評鑑機制及職務法庭多有變革。關於司法官評鑑制度，修法前人民僅能經由民間團體請求評鑑，修法後明定個案當事人及犯罪被害人可以直接請求評鑑。劍青檢改成員、台北地檢署檢察官林達肯定修法方向，認為排除特定民團評鑑請求權，還司法訴訟公平性。

今年5月間，法官法修法惹議，法官、檢察官評鑑制度惹議，審、檢、辯、學罕見聯合發聲抨擊草案將長期參與司改等議題的外部委員增至6位。

立委尤美女版本欲增加法官評鑑委員會5名專任委員，且將法評會人數，法官代表由3人降至1人、律師代表由3人降至2人，並將學者等代表由4人增至7人，引起法界批評將造成各方人數失衡。

尤美女、周春米版本提案擬將法官法第30條第3項：「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。」修正為「僅指摘法官適用之見解有違誤者，不得付個案評鑑，但事實及法律間涵攝錯誤，不在此限。」法界聲明強調不容假藉「淘汰不適任法官」之名，任意評鑑個案法律見解和涵攝適用，變相影響判決結果，將摧毀審判獨立基石。

法界齊轟，所謂「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人」將使特定（司改）團體不僅可請求進行評鑑，並可擔任多數評鑑委員，顯會戕害評鑑委員會組成公正性及客觀性。

今下午三讀通過，林達說，這次法官法修正，整體上很值得肯定，能夠兼顧司法獨立與司法官評鑑機制要求，尤其修法排除掉特定民團的評鑑請求權，還給了司法訴訟的公平性，這是很正確的修法。

此外，先前發生特定草案版本出現重大訴訟不公平的爭議設計，試圖引進特定民團人士擔任法官評鑑委員的機制，將會造成司法不公正的重大危害，這一部分也沒有被納入修法，這在維護司法獨立和訴訟公平上是正確的。

他表示，整體來說，這次修法能夠回應司改國是會議的期待，應該是很值得肯定的。