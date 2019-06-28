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桃市7連霸市議員張運炳涉賄 今遭法院判處當選無效

2019-06-28 17:38聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市中壢區7年霸無黨籍市議員張運炳，去年大選涉嫌以1萬2000元至4萬元不等現金行賄，最後順利以吊車尾連任，張遭羈押2個多月，檢方依違反選罷法起訴，同時提起當選無效之訴，桃園地院民事庭今下午宣判張運炳當選無效，另復興區代表簡明仁涉嫌虛遷戶籍，也被判處當選無效。

判決指出，有關張運炳涉嫌賄選遭檢方起訴部分，審理時張不爭執，且證人指證歷歷，應可採信；而張雖然提出抗辯，表示交付賄款的林姓等4名選名，原本就是支持他的人，就算有賄選，也不影響選舉結果。

法院指出，修正後的選罷法中已經刪除「足認有影響選舉結果之虞者」之要件，目的在於維護選舉的公平、公正與潔淨，因此對於賄選行為是否足以影響選舉結果之虞，不再予以考量，張運炳所抗辯為無理由，判處他當選無效。

檢方查，張運炳（63歲）為桃園縣第12、13、15、16及17屆縣議員，並於桃園市升格後當選第1屆市議員；去年11月24日大選當天涉嫌和堂弟以每票1萬2000元至4萬元不等行賄，但過程全被檢調跟監、蒐證，經搜索後將他聲押獲准，今年1月31日依違反選罷法起訴。

當天移審法院時，張以自己口腔癌復發，看守所內醫療設備不足，請求交保，法院考量比例原則，命他100萬元交保，限制住居出境、出海等，張隔天也到桃園市議會補宣誓就職。

另外，桃園市復興區第2選區代表簡明仁，涉嫌以虛遷戶籍取得投票權，遭檢方起訴，4名證人在偵查過程、民事庭審理期間指證，妨害投票結果正確性，桃園地院今同樣判處簡明仁當選無效。

桃園市議員張運炳當時交保後到議會補宣誓，今被桃園地院判處當選無效。圖／報系資料照
桃園市議員張運炳當時交保後到議會補宣誓，今被桃園地院判處當選無效。圖／報系資料照
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當選無效選罷法
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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