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不滿被追討債務 男持刀攻擊害女債主破相

2019-06-28 17:28聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名陳姓保全不滿黃姓婦人頻頻追討債務，去年8月竟嗆對方「走路小心被看門狗咬變瞎子」，也真的持刀當街攻擊對方眼睛。他雖然沒有得逞，但也在對方臉上留下15公分的長長刀疤，事後挨告仍飾詞狡辯，最後被新北地方法院依恐嚇和重傷害未遂罪判刑2年2月。全案可上訴。

判決指出，陳男去年8月20日晚間先嗆黃婦「母狗」，恫稱「走路小心，若被看門狗咬到變成瞎子，下半輩子看不到會很慘」等語，25日上午見對方在早餐店與朋友聊天，又持水果刀朝其臉部攻擊，事後才到派出所投案。

審理時，陳男否認犯行，辯稱是黃婦先罵他看門狗，他才會出言反嗆，內容只是隨便講一講氣話。他強調沒有預謀持刀行凶，指水果刀是案發當天逛街時買的，原本用意是晚上吃水果要用，是因為對方罵看門狗才會生氣拿刀攻擊，「我眼睛閉著，也不知道砍到對方哪裡」。

法院調查陳男攻擊黃婦過程，其步行至黃婦身邊前，右手始終微彎放置在裝有水果刀的右側口袋位置，與一般人走路自然擺動手背或輕鬆將手插入口袋的行走方式不同，認定其是為了隨時從口袋取出水果刀做準備。此外，陳男第一擊就朝黃婦頭部攻擊，因對方阻擋而失敗後，仍持續持刀朝對方臉部攻擊，顯見見其供詞是臨訟卸責。

法院認為陳男持刀攻擊造成黃婦身心受創嚴重，手段惡劣，且迄今未與對方達成和解，但考量他犯後主動投案，因此依法減輕其刑。

新北一名陳姓保全不滿黃姓婦人頻頻追討債務，去年8月竟嗆對方「走路小心被看門狗咬變...
新北一名陳姓保全不滿黃姓婦人頻頻追討債務，去年8月竟嗆對方「走路小心被看門狗咬變瞎子」，也真的持刀當街攻擊對方眼睛。示意圖／Ingimage
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新北恐嚇保全
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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