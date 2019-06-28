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桃園酒駕一年9000件 拒絕施測占近400件

2019-06-28 16:31聯合報 記者曾健祐╱即時報導

新版酒駕修法重罰將於在7月1日正式上路，酒駕拒測罰鍰提高2倍至18萬元，桃園市警局交通大隊統計，全市去年度酒駕共9119件，拒測有397件，約佔百分之4.35，桃園警方也將在7月1日至7月3日，配合全國擴大取締酒駕。

交通大隊指出，去年107年度警方共取締酒後駕車計9119件，其中汽車有3280件、機車有5839件，各占百分之35.97、百分之64.03，汽機車比率約1比1.78。

而全部酒駕案件中，拒絕施測被處以行政罰鍰9萬元者共有397件，佔了全部酒駕案件的百分之4.35；另外，5年內再犯者共1036件，占百分之11.36。

交大表示，新法上路後，酒駕、拒測及再犯，罰鍰將累加無上限，比如首次酒駕拒測罰鍰18萬元，5年內第2次酒駕拒測，將處36萬元罰鍰，第3次以上酒駕拒測者，按前次罰鍰加罰18萬元，罰鍰累加無上限。

警方表示，各單位將於7月1至7月3日，同步配合執行全國擴大取締酒後駕車專案，特別針對轄區內夜店、KTV，及餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，執行區域聯防機制、機動巡邏攔檢，以維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園警方將於7月1至7月3日，同步配合執行全國擴大取締酒後駕車專案。圖／交大提供
桃園警方將於7月1至7月3日，同步配合執行全國擴大取締酒後駕車專案。圖／交大提供
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桃園警方將於7月1至7月3日，同步配合執行全國擴大取締酒後駕車專案。圖／交大提供
桃園警方將於7月1至7月3日，同步配合執行全國擴大取締酒後駕車專案。圖／交大提供
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酒駕交大
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