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PO文罵廢物警察 前分局長告網友：捍衛警察尊嚴

2019-06-28 16:01聯合報 記者曾健祐╱即時報導

李姓男子不滿桃園蘆竹警分局受理他檢舉的交通事故處理作為，2018年初在公開臉書社團「爆料公社」，PO文指涉時任蘆竹警分局長楊台興，稱「他除了目小小還有黃斑症」、「繳稅不是養這群廢物警察」等語，楊為捍衛警察尊嚴提告；法院認為，李已超越意見表達範疇，依侮辱公署罪判他拘役50天。

楊台興歷任蘆竹分局長後調派八德分局長，今年4月陞任警政署勤務指揮中心副主任；他表示，當時從朋友轉知李的PO文，認為對方辱罵言辭逾越言論自由和可受公評的紅線，選擇提告是為了捍衛警察和蘆竹分局尊嚴，也希望民眾體諒警職工作的辛勞。

檢警調查，李在不特定人均得以共見共聞的臉書社團，PO文開頭以「蘆竹分局分局長 楊XX的回答」，中間描述檢舉內容，最後又說「也難怪下面的人有樣學樣」、「人民納稅錢可不是用來養這一群眼睛有問題的廢物警察」等語。

法院認為，李PO文內容中，明確指涉「蘆竹分局分局長楊XX」，根據前言後語、時序語意等，足以認定其言論在針對楊台興。

此外，李PO文還寫到「除了是目小小外可能有嚴重的黃斑症」、「一群眼睛有問題的廢物警察」部分，顯然有高度輕蔑、貶抑意涵的言詞加以謾罵，客觀上已經足以貶損蘆竹分局，以及蘆竹分局長楊台興在社會上的人格地位，使對方難堪、不快。

審理時，李坦承在爆料公社PO文，但矢口否認有公然侮物，辯稱他所發表的內容並未辱罵特定對象，就算對象得以特定，他是就涉及公益事項所做的指摘；但法院認定他主觀上是出於貶損為主要目的，已經非屬於「意見表達」的言論範疇。

況且，就算蘆竹分局審核民眾舉發交通違規事件可受公評，在評論上用字遣詞也並不是毫無限制，倘若是出於損害他人名譽的惡念，而以無端、抽象辱罵嘲笑等言詞，自然無法阻卻違法，不採信李男辯詞。

法院審酌，李僅因不滿蘆竹分局受理他檢舉交通事故處理結果，就用不堪文字貶抑、嘲弄楊台興及蘆竹分局，公然挑戰公權力，對國家法紀執行尊嚴造成相當危害，所為不可取。

且犯後飾詞狡飾，無任何悔意，同時觸犯侮辱公署、公然侮辱，應從重依侮辱公署罪論處，判他拘役50天，得易科罰金5萬元。

楊台興表示，當時提告是為了捍衛警察尊嚴。記者曾健祐／攝影
楊台興表示，當時提告是為了捍衛警察尊嚴。記者曾健祐／攝影
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警察爆料公社公然侮辱
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