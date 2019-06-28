喝咖啡玩桌遊可賺錢 警掃蕩博弈餐廳掩護賭場
2019-06-28 15:34
聯合報 記者李奕昕
╱即時報導
警政署本周掃蕩全國賭博，查獲桌遊咖啡廳職業賭場及大型賭博網站，由於近年博弈餐廳如雨後春筍，不少以合法生意掩護非法賭博，警方列為查緝重點，去年下半年起已查獲11件，民眾涉足這類場所，玩遊戲換現金恐觸法。
警方調查，新竹市東區某咖啡廳開幕2個月，客人加入會員繳交1000元「會費」，兌換籌碼玩百家樂及德州撲克，贏錢可在廁所或休息室變現；新竹市警方帶回現場負責人黃姓男子等12人及24名賭客，搜出現金200萬元及籌碼2200萬元。
刑事局偵九大隊第一隊查獲福財神、大立、八方娛樂城市等3個賭博網站，提供百家樂、六合彩、運動賽事、吃角子老虎、電競等博弈遊戲，1年來投注賭資高達26億元；警方搜索12處據點，查獲郭姓男子等13人，查扣現金105萬元及大批電腦設備。
刑事局結合全國警力，本月25日至28日執行查緝賭博專案，掃蕩537處查獲252件574人，含職業賭場11件172人、網路賭博90件172人、運動簽賭13件13人、六合彩簽賭97件112人及其他賭博41件105人，現場查扣現金353萬7664元。
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