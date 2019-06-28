體循師林光宇傷人事件 院方：已加強防範職場霸凌

2019-06-28 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



成醫體循師林光宇傷害案上訴二審，今召開準備庭，成大醫院表示，目前在走司法程序不便多作回應，至於在林光宇事件過後，醫院也已加強相關配套，預防職場霸凌。

林光宇今表示，他在成大醫院服務十多年，對成醫有割捨不斷的情感，想再回成大醫院，不過，復職後會遇到什麼情況，如何面對霸凌同事，內心也很矛盾。