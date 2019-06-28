傳送屍體照片恐嚇情敵「丟死你」 法官判拘役40天

2019-06-28 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



張姓、劉姓男子愛上同名女子產生三角感情糾紛，張男先以LINE傳送屍體照片8張及影片2部給劉男，5天後再傳「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片3張暗示加害人的生命，令劉心生畏懼提告。基隆地院審結，依恐嚇危害安全罪判張拘役40天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，張男和劉男前年起因感情糾紛，兩人常發生口角及肢體衝突。前年劉曾對張犯下恐嚇、強制等罪，今年4月被判處應執行拘役80天定讞。

張男去年5 月11日在雲林縣住處用LINE傳送各式屍體照片8 張及影片2 部，給住在基隆的劉男，同月16日再用LINE，傳「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片3張給劉，暗示加害人的生命，導致劉男在閱覽照片、影片、圖片後心生畏懼並報案，檢察官今年3月偵結後起訴。

張男在法院審理時辯稱，確與劉男有三角感情關係，但否認傳送屍體照片、影片及「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片給劉，並稱因檢察官一直追問，才說應該是他傳送，但回家想起不可能傳LINE給劉。