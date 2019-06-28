親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

司法心防破洞？法官：政客迎合鄉民思維的結果

敏感戰火？敘利亞政府軍突襲土耳其哨站1死3傷

傳送屍體照片恐嚇情敵「丟死你」 法官判拘役40天

2019-06-28 13:49聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

張姓、劉姓男子愛上同名女子產生三角感情糾紛，張男先以LINE傳送屍體照片8張及影片2部給劉男，5天後再傳「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片3張暗示加害人的生命，令劉心生畏懼提告。基隆地院審結，依恐嚇危害安全罪判張拘役40天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，張男和劉男前年起因感情糾紛，兩人常發生口角及肢體衝突。前年劉曾對張犯下恐嚇、強制等罪，今年4月被判處應執行拘役80天定讞。

張男去年5 月11日在雲林縣住處用LINE傳送各式屍體照片8 張及影片2 部，給住在基隆的劉男，同月16日再用LINE，傳「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片3張給劉，暗示加害人的生命，導致劉男在閱覽照片、影片、圖片後心生畏懼並報案，檢察官今年3月偵結後起訴。

張男在法院審理時辯稱，確與劉男有三角感情關係，但否認傳送屍體照片、影片及「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片給劉，並稱因檢察官一直追問，才說應該是他傳送，但回家想起不可能傳LINE給劉。

法官查出，檢察官提示涉案圖片，張即坦承傳送，檢方偵查並無一再追問情形。張、劉共同喜愛的女子也證稱，傳送圖片、照片的人使用的名稱，確實是張男使用的外號。張與劉有感情紛爭，主觀上具有犯罪動機，更顯劉的指述有所憑據，堪信為真，判張拘役40天。

張男以LINE傳送屍體照片、影片及「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片給劉姓情敵，被...
張男以LINE傳送屍體照片、影片及「丟」、「再丟」、「丟死你」圖片給劉姓情敵，被基隆地院依恐嚇罪判拘役40天。記者邱瑞杰／攝影
分享

LINE檢察官基隆
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

媒體報導密訊韓國瑜密友 北檢否認洩密

2019-06-28 13:19

拿鋼筋打傷勞動局長賴香伶 法院判李明彥3月徒刑

2019-06-28 11:40

私刑正義再起，如何重建失去的司法心防？

2019-06-28 11:35

女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面

2019-06-28 11:13

老媽藤條伺候迫女稱遭性侵 少女提議上摩鐵他判無罪

2019-06-28 13:48

打傷勞動局長被判刑 李明彥喊：我要讓賴香伶坐牢！

2019-06-28 12:09

知名導演朱延平擦撞機車騎士 雙方和解獲不起訴

2019-06-28 12:01

成醫體循師傷害案二審 林光宇求法官從輕發落

2019-06-28 11:59

警方鍥而不捨追追追 助17年無名屍案落葉歸根

2019-06-28 11:38

影／小心荷包！酒駕7月新罰 中市警連三天酒駕大執法

2019-06-28 11:09

獨／騎車跟蹤女子 惡狼闖香閨掐下體2秒

2019-06-28 11:06

嘉縣查獲無照牙醫 衛生局：與換假牙政策無關

2019-06-28 10:11

正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41

女子打人辯稱躁鬱症發作 法官：不管原因都應賠償

2019-06-28 09:31

逃美20年 劉振強涉詐12億獲判無罪

2019-06-28 00:34

「不得再打韓」 男KUSO民進黨公文被訴

2019-06-28 00:34

47歲太老？ 阿里巴巴台灣分公司被判違法解雇

2019-06-28 00:34

彰化警涉包庇色情遭收押免職 主管連坐拔官

2019-06-28 00:34

員警包庇色情業者涉貪遭收押 考績會記二大過予以免職

2019-06-27 22:44

資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑

2019-06-27 22:27

檢舉違法賣藥個資遭外洩 台南前技正處1年8月

2019-06-27 21:50

小事化大！因釣魚線纏繞起衝突 他被打爆眼睛還吃官司

2019-06-27 21:08

員警包庇色情業者貪瀆案 聲押禁見獲准

2019-06-27 21:07

救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營

2019-06-27 20:41

魅影出沒 新北執行分署、地檢聯合拍賣會出現勞斯萊斯

2019-06-27 19:44

逃美20年去年被押回台 劉振強涉詐12億獲判無罪

2019-06-27 19:35

美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷

2019-06-27 18:57

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28

女友被跟蹤騷擾 他殺死前男友逃亡一年判無期徒刑定讞

2019-06-27 17:25

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

妙齡女好心助人 未料求助者是狼

2019-06-27 14:02

資深員警涉投資理容院遭拘提 主管連坐調職

2019-06-27 13:04

女友無照騎車肇事 男子護花說他騎的 被依頂替罪判刑

2019-06-27 12:41

酒駕7月新罰 兄弟象PS女孩：酒駕「三振出局」

2019-06-27 11:47

性侵犯潑尿凌虐獄友身亡？ 法官認為是病死關1年2月

2019-06-27 11:38

團購奶粉被騙89萬 她如法泡製詐1031萬判刑5年

2019-06-27 11:37
看更多

熱門文章

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41

休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治

2019-06-27 19:52

變態繼父性侵國中少女 反抗就拿膠帶綑綁硬上

2019-06-28 08:20

太扯！3男自備瓦斯爐 超商裡「圍爐」煮火鍋

2019-06-28 11:06

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28

資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑

2019-06-27 22:27

影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51

女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面

2019-06-28 11:13

疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車

2019-06-27 16:59

逃美20年 劉振強涉詐12億獲判無罪

2019-06-28 00:34

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

高雄員警今凌晨驟逝 妻子發現已無呼吸心跳

2019-06-28 11:42

少女為避雨上賊車遭惡狼指侵 法院判可緩刑

2019-06-27 14:33

可惡！狗狗綁機車拖行慘死 地上血痕長達1.1公里

2019-06-28 12:37

北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍

2019-06-27 22:23

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

「誰家男童走失了」 警車沿街廣播 阿公騎車狂追

2019-06-28 00:34

「不得再打韓」 男KUSO民進黨公文被訴

2019-06-28 00:34

影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩

2019-06-27 17:15

美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷

2019-06-27 18:57

酒駕修法7月1日起大執法 貪杯上路代價大

2019-06-27 17:18

員警包庇色情業者貪瀆案 聲押禁見獲准

2019-06-27 21:07

影／小心荷包！酒駕7月新罰 中市警連三天酒駕大執法

2019-06-28 11:09

宜蘭五結資源回收場今晨火警

2019-06-28 04:27

影／全國模範警察 也是健康肌肉型男

2019-06-28 10:12

救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營

2019-06-27 20:41

路人遇搶機警一句「我是監獄主管」 搶匪嚇到說「歹勢」

2019-06-27 16:05

彰化警涉包庇色情遭收押免職 主管連坐拔官

2019-06-28 00:34

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

員警包庇色情業者涉貪遭收押 考績會記二大過予以免職

2019-06-27 22:44

BMW展示中心火警 消防疏散1男

2019-06-28 00:06

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

小事化大！因釣魚線纏繞起衝突 他被打爆眼睛還吃官司

2019-06-27 21:08

涉虐一歲女童致命危 保母收押禁見

2019-06-28 00:34

歌仔戲男武生性侵團員被判刑 少女：被劇團大哥哥硬上

2019-06-27 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top