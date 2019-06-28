親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

司法心防破洞？法官：政客迎合鄉民思維的結果

敏感戰火？敘利亞政府軍突襲土耳其哨站1死3傷

老媽藤條伺候迫女稱遭性侵 少女提議上摩鐵他判無罪

2019-06-28 13:48聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿倫」與少女「小倩」嘿咻3次，她的媽媽發現女兒走路怪異，持藤條打女兒，「小倩」始說遭性侵害後提告，但法官查出兩人是男女朋友關係，「小倩」提議上摩鐵，自行脫衣洗澡共浴，他並未施以強暴、脅迫，一、二審以無證據證明強制性交犯行，判決「阿倫」無罪。

檢方起訴指出，男子「阿倫」（化名）與15歲少女「小倩」（化名）於2017年5月間，透過通訊交友軟體Bee talk相識，進而交往成為男女朋友，竟利用她年幼，思慮未深且個性沉靜順從，先後於2017年7月5日在他住處、同月6日在摩鐵、同月10日在他住處，先後3次性侵被害人，依強制性交罪起訴。

台中高分院合議庭查出，案發後，「小倩」的媽媽觀察女兒疑似有使用護墊等與平日不同之習慣，且走路姿勢也與平日不同，遂於同月12日拿藤條毆打女兒並逼問後，「小倩」始坦承與「阿倫」嘿咻。

不過，「小倩」在偵訊具結後卻稱「阿倫可能以為男女朋友交往，就是會發生性行為，我在過程當中，並沒有跟他說不要」；並稱她「提議」到摩鐵，進入浴室洗澡前已脫去衣服，再進入浴室與他一同共浴等情。

過程中，「小情」未提及他對她施以以強暴、脅迫、恐嚇、或其他違反其意願之方法，則「阿倫」辯稱未違反她的意願，足以採信。

「阿倫」辯稱「小倩」前往他住處時，她曾向他媽媽及其他在場之人，表示她已17歲，證人出庭作證有此事。一、二審法官，遂以查無積極證據證明強制性交犯行，判決「阿倫」無罪。　

男子「阿倫」與少女「小倩」嘿咻，法官查出兩人是男女朋友關係，他並未施以強暴脅迫，...
男子「阿倫」與少女「小倩」嘿咻，法官查出兩人是男女朋友關係，他並未施以強暴脅迫，一、二審以無證據證明強制性交犯行，判決「阿倫」無罪。 圖／本報資料照
分享

摩鐵性侵
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

媒體報導密訊韓國瑜密友 北檢否認洩密

2019-06-28 13:19

拿鋼筋打傷勞動局長賴香伶 法院判李明彥3月徒刑

2019-06-28 11:40

私刑正義再起，如何重建失去的司法心防？

2019-06-28 11:35

女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面

2019-06-28 11:13

傳送屍體照片恐嚇情敵「丟死你」 法官判拘役40天

2019-06-28 13:49

打傷勞動局長被判刑 李明彥喊：我要讓賴香伶坐牢！

2019-06-28 12:09

知名導演朱延平擦撞機車騎士 雙方和解獲不起訴

2019-06-28 12:01

成醫體循師傷害案二審 林光宇求法官從輕發落

2019-06-28 11:59

熱門文章

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41

休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治

2019-06-27 19:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top