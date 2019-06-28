老媽藤條伺候迫女稱遭性侵 少女提議上摩鐵他判無罪

2019-06-28 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿倫」與少女「小倩」嘿咻3次，她的媽媽發現女兒走路怪異，持藤條打女兒，「小倩」始說遭性侵害後提告，但法官查出兩人是男女朋友關係，「小倩」提議上摩鐵，自行脫衣洗澡共浴，他並未施以強暴、脅迫，一、二審以無證據證明強制性交犯行，判決「阿倫」無罪。

檢方起訴指出，男子「阿倫」（化名）與15歲少女「小倩」（化名）於2017年5月間，透過通訊交友軟體Bee talk相識，進而交往成為男女朋友，竟利用她年幼，思慮未深且個性沉靜順從，先後於2017年7月5日在他住處、同月6日在摩鐵、同月10日在他住處，先後3次性侵被害人，依強制性交罪起訴。

台中高分院合議庭查出，案發後，「小倩」的媽媽觀察女兒疑似有使用護墊等與平日不同之習慣，且走路姿勢也與平日不同，遂於同月12日拿藤條毆打女兒並逼問後，「小倩」始坦承與「阿倫」嘿咻。

不過，「小倩」在偵訊具結後卻稱「阿倫可能以為男女朋友交往，就是會發生性行為，我在過程當中，並沒有跟他說不要」；並稱她「提議」到摩鐵，進入浴室洗澡前已脫去衣服，再進入浴室與他一同共浴等情。

過程中，「小情」未提及他對她施以以強暴、脅迫、恐嚇、或其他違反其意願之方法，則「阿倫」辯稱未違反她的意願，足以採信。