打傷勞動局長被判刑 李明彥喊：我要讓賴香伶坐牢！

2019-06-28 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子李明彥不滿台北市勞動局長賴香伶罔顧勞權，去年持鋼筋衝入辦公室朝賴頭部攻擊，台北地方法院今天依傷害罪判李明彥3月徒刑，得易科罰金。李明彥得知判決結果，在法庭上表示「我一定要讓賴香伶坐牢」，他要讓違法的公務人員得到法律制裁。

李明彥庭後受訪表示，法官跟檢察官在偵查和審理過程中，都是對勞工受害的遭遇有很大的同理心，判決對他而言是輕的，且他已經被羈押57天了，剩下33天的刑期，「我寧可再去關」，他認為沒有上訴的必要，但他會再跟律師商討，若如果對社會效益是好的，他還是可以上訴，為求一個公道。

他說，中油、北捷、榮總三大弊案至今都沒有被處理，受害勞工在社會上5年來投訴各種管道，但都未被行政、司法好好處理，這難道對受害勞工公平的嗎？他認為賴香伶勞檢作假，包庇廠商，涉及瀆職、偽造文書等罪，他也已經向地檢署提告了，希望檢察官有所承擔，對犯罪公務員提起公訴。

李明彥去年10月31日闖進台北市政府持鋼筋毆打賴香伶，犯後逃逸。他隔天在捷運新埔站落網，高喊「勞工被迫害，高官廠商完全沒事」、「是鋼筋打的，不是我打的」。賴香伶則經過3天留院觀察後出院。

法院審理時，李明彥不承認重傷害最，只承認傷害罪，認為「這樣打不會重傷害啊！」另外他說，賴香伶應知道他是怎樣的人，不管是北捷、中油、榮總的假承攬工程，賴曉得他做了許多事；且他之前從沒打過別人，甚至在學校還是被欺負的。