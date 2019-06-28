拿鋼筋打傷勞動局長賴香伶 法院判李明彥3月徒刑

2019-06-28 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子李明彥不滿台北市勞動局長賴香伶罔顧勞權，去年持鋼筋衝入辦公室朝賴頭部攻擊，他自稱是「革命家」且是鋼筋打的，曾被聲押獲准，被提訊出庭仍堅稱「正義的暴力是革命」，檢方依重傷害等罪起訴。台北地方法院今天宣判，依傷害罪判李明彥3月徒刑，得易科罰金。

檢方起訴指出，李明彥去年10月31日闖進台北市政府持鋼筋毆打賴香伶，犯後逃逸。他隔天在捷運新埔站落網，高喊「勞工被迫害，高官廠商完全沒事」、「是鋼筋打的，不是我打的」。賴香伶則經過3天留院觀察後出院。

李明彥移送北檢複訊後，檢方以有反覆實施之虞等理由，向法院聲請羈押獲准。賴香伶事後表示，對發生意外感到很驚訝，會持續和社會溝通，也希望社會大眾知道，勞動局的同仁已經盡了很大的努力。

法院審理時，李明彥不承認重傷害最，只承認傷害罪，認為「這樣打不會重傷害啊！」另外他說，賴香伶應知道他是怎樣的人，不管是北捷、中油、榮總的假承攬工程，賴曉得他做了許多事；且他之前從沒打過別人，甚至在學校還是被欺負的。

他說，人民應有革命權、抵抗權，他也尊重司法，但社會連最底層勞工吶喊與呻吟也沒給機會，希望藉這個案子把有關勞工權益的事情揭露出來。