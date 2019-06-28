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警方鍥而不捨追追追 助17年無名屍案落葉歸根

2019-06-28 11:38聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市海山警方追查一起17年前的失蹤人口案件，比對報案後一個月內無名屍資料，結果比對到一具死因、體型、發現地理位置皆相近的無名屍體，疑似就是當年的失蹤人口呂姓男子，警方找到呂男生父採集DNA檢體，送法醫研究所進行比對，確認該無名屍正是呂男，讓家屬放下心中懸宕多年的大石頭。

新北市海山警分局防治組巡佐蔡淑女今年2月至4月間去警大受訓，受訓期間由巡官王竺榆、警員李芷儀協辦失蹤人口、無名屍體身分協尋等業務，王、李兩人對於失蹤人口的資料如何與身分不明系統內關於路倒病人、無名屍、失智老人等資訊進行比對感到十分好奇，蔡巡佐結訓返回工作崗位，便向其請教箇中技巧，蔡巡佐也立即教導兩人系統如何比對，馬上注意到有一件民國91年2月份失蹤人口，現年39歲的呂姓男子案件，報案內容包含疑似跳河自殺等關鍵字，蔡巡佐便進入身分不明系統查詢案發後1個月內的無名屍資料，結果比對到一具死因、體型、地理位置皆相近的無名屍體，疑似就是當年警方受理的失蹤人口呂男。

巡官王竺榆、警員李芷儀接續嘗試聯絡家屬前來採集DNA檢體進行無名屍比對，卻發現當時的報案男子已經過世，再調閱失蹤者其他家屬，再與呂男母親、弟弟取得聯繫，才得知當時的報案人僅為失蹤者呂男的繼父，親生父親另有其人，而呂母也表示，早已和呂男生父失聯多年，為確認查證，警方再向戶政事務所查詢，皇天不負苦心人，總算聯絡上其生父並順利說服他前來採驗DNA口腔棉棒。

警方將家屬DNA檢體送往法務部法醫研究所進行比對，證實民國91年2月在台北市內湖區民權大橋下彩虹河濱公園行水區內所發現的那具無名屍體，正是當時家屬所報的失蹤者呂男，骨灰仍被安置在台北市的福德靈骨塔內，因已歷時17年，當時記錄的許多文件資料不甚完詳，為了確認骨灰塔位的位置，蔡巡佐持續與士林地檢署、台北市立殯儀館、內湖警分局等相關單位溝通聯繫，終於在上個月過後得知骨灰塔位的確切位置，讓失蹤者得以找到回家的路，家屬們也終於可以放下心中懸宕多年的大石頭。

呂男母親於今年6月25日電洽海山警分局防治組向蔡巡佐致意，表示感謝警方的辛勞熱心主動告知採驗DNA進行比對的協尋管道，當下曾一度不相信，想不到竟然尋獲失蹤多年的兒子，敬佩警方鍥而不捨的查案精神，直稱警方尋人就像歌手黃妃的那首台語歌「追追追---追著你ㄟ人」一樣，不厭其煩、抽絲剝繭才終於讓案情明朗，失蹤者也得以落葉歸根，為民服務追著民眾ㄟ心。而尋人高手巡佐蔡淑女也多次提及「走失協尋三不」概念，不用等、不用跑、不用錢，親人若失蹤不用等24小時，至就近派出所報案即可，協尋不用花費任何一毛錢，DNA比對不用錢。

海山警分局分局長王順益呼籲家中有失蹤多年者的家屬，現今DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，不要太早放棄希望，可以向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，完全免費，讓尋人過程多一些線索，多一種協尋管道就多一次機會，串起失蹤多年者與家屬團圓的願望，幫助親人早日找到回家的路。

新北市海山警分局防治組巡佐蔡淑女（左）與女警李芷儀（右）抽絲剝繭比對，確認北市一...
新北市海山警分局防治組巡佐蔡淑女（左）與女警李芷儀（右）抽絲剝繭比對，確認北市一具無名屍正在是失蹤17年的呂姓男子，呂男弟弟日前到海山警分局當面致謝。圖／警方提供
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失蹤DNA
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