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罷工合理嗎？從商業談判看長榮空服員罷工事件

影／小心荷包！酒駕7月新罰 中市警連三天酒駕大執法

2019-06-28 11:09聯合報 記者林佩均╱即時報導

酒駕新制7月1日上路，台中市警局貫徹「酒駕零容忍」執法決心，將在新制上路後連續三天進行「酒駕大執法」，針對酒駕熱點、熱線採「封閉式」與「分散式」路檢、「巡邏」勤務，呼籲民眾喝酒不開車，勿以身觸法、跟荷包過不去。

酒駕肇事造成許多家庭破碎，今年農曆年前，酒駕被吊照的陳姓男子又酒駕撞死兩名機車騎士，促成行政院決議對酒駕致人於死修法，加重刑責的《道路交通管理處罰條例》新制，訂7月1日正式上路。

「要改變酒駕惡習，最根本要從宣導觀念做起，警方執法是最後一步！」台中市警局交通大隊副大隊長謝明德說，警方最終目的並非取締酒駕拼績效，而是透過事前的宣導、預防，降低交通事故發生，大家行的安全。

各單位連日宣導酒駕新制7月上路，台中市警察局也祭出鐵腕，新制上路後將連續三日「酒駕大執法」。

市警局強調，警方執法強度無間斷、無空隙，將採「封鎖式」，針對容易酒駕肇事地點、時間(晚餐時段、消夜時段)，要求各分局進行封路式路口攔檢。

另，「分散式」路檢、「巡邏」將整合24小時巡邏守望警力，尤其車流量大的重點路段、交通要點，都列為警方取締酒駕重點路段。

台中市警察局局長楊源明強調，酒後駕車行為絕對「零容忍」，飲酒者絕對不可以酒後駕車，共同來保護他人與自己行的安全。

酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」...
酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」決心。圖／台中市警察局交通大隊提供
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酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」...
酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」決心。圖／台中市警察局交通大隊提供
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酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」決心。圖／台中市警察局交通大隊提供
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酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」決心。圖／台中市警察局交通大隊提供
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酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」決心。圖／台中市警察局交通大隊提供
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酒駕新制7月1日上路，台中市警局將連續三日進行「酒駕大執法」，展現「酒駕零容忍」決心。圖／台中市警察局交通大隊提供
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酒駕台中市警察
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