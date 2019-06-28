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嘉縣查獲無照牙醫 衛生局：與換假牙政策無關

2019-06-28 10:11聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁4月1日兌現免費補助老人換假牙福利政策，日前查獲首件密牙醫案，衛生局接獲檢舉會同水上警分局偵查隊在中庄地區某民宅，查獲無牙醫證照的田姓男子非法執業，經調查，田男執業內容與免費補助老人換假牙無關，衛生局強調，換假牙只在合法牙醫診所。

衛生局調查，25日接獲民眾檢舉，會同水上警分局偵查隊前往水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲2台牙科治療台、牙科治療器械及高壓消毒鍋等醫療器材，當場無患者就醫，53歲田姓男子不具牙醫師、齒模執照、牙體技術師或鑲牙生等相關執照，田男不願供述執業情形，非法執業，違反醫師法及牙體技術師法罪嫌，移送地檢署偵辦中。

衛生局指出，依據醫師法未取得醫師資格者、擅自為民眾提供醫療服務行為，違反醫師法第28條規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元至150萬元罰金；嘉縣民眾檢舉密醫案件至今有5件，4件移請檢調偵辦中。

局長祝年豐呼籲民眾有牙齒問題或製作假牙勿選擇密牙醫，以免衍生因器械消毒不完全等問題，增加各項傳染病風險（如C肝），以及後續可能發生醫療糾紛事件，提醒民眾慎選合格醫療院所，就醫確認有縣市政府核發的開（執）業執照、醫師證書及醫師是否親自看診等，若有相關疑問可向衛生局檢舉，以免危害生命健康。

翁章梁提報議會1億多元免費補助老人換假牙追加預算，議會通過，4月1日免費補助老人換假牙福利政策上路，老人反應熱烈，衛生局統計至今，共審核通過2209件，18鄉鎮市共有38家合約診所、51名牙醫師加入假牙補助計畫，符合資格換假牙老人不必擔心預算不夠，一定要到合法特約牙醫診所，有相關活動假牙裝置問題，可電洽衛生局服務專線0800-780-999，或到各鄉鎮市衛生所諮詢。

嘉義縣衛生局會同警方在水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲密牙醫田姓男子的2台牙科治療...
嘉義縣衛生局會同警方在水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲密牙醫田姓男子的2台牙科治療台、牙科治療器械及高壓消毒鍋等醫療器材。圖／衛生局提供
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嘉義縣衛生局會同警方在水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲密牙醫田姓男子的2台牙科治療...
嘉義縣衛生局會同警方在水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲密牙醫田姓男子的2台牙科治療台、牙科治療器械及高壓消毒鍋等醫療器材。圖／衛生局提供
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嘉義縣衛生局會同警方在水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲密牙醫田姓男子的2台牙科治療...
嘉義縣衛生局會同警方在水上鄉中庄地區某民宅，現場查獲密牙醫田姓男子的2台牙科治療台、牙科治療器械及高壓消毒鍋等醫療器材。圖／衛生局提供
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衛生所醫師牙醫
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