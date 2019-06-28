正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



一名地產開發董娘與擔任會計師、丈夫的小三小文（化名）在停車場狹路相逢，董娘竟開車堵住對方，將小文痛毆一頓，最後遭求償100萬元，雖然董娘辯稱當下遭小文諷刺、嗆聲，氣不過才會出手；但新竹地院審理終結，仍判董娘應賠償小文20萬元，刑事部分董娘則被依強制與傷害罪，判拘役50天，可易科罰金5萬元，等於董娘要付出代價25萬元。

小文指控，2017年7月她在新竹縣一處養生館附近準備上車離開，卻被董娘看見，對方竟逆向行駛將車堵在她的車後方，她隨即下車理論，卻被對方揮拳痛毆，搞得頭、臉、口等多處都受傷，法官判董娘拘役50天。

小文認為，事情發生當下她已懷孕，除了身體有外傷，子宮也因此不穩定收縮，使她必須往返醫院，甚至住院安胎，離譜的是，董娘只要在公眾場所遇見她，就會攔車，對她辱罵、叫囂，此舉嚴重侵害她的人身安全，讓恐懼伴隨，因此要向對方求償100萬元，法官判賠20萬元。

董娘則反控，小文當小三公然勾引她丈夫，行徑囂張不避嫌，當天被她巧遇兩人在一起，情急之下才會將車停在小文車後，原本只想問為何要如此糾纏老公，不料卻遭回嗆「妳老公不要妳，要跟妳離婚」，她才會與小文發生拉扯。