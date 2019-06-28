女子打人辯稱躁鬱症發作 法官：不管原因都應賠償

2019-06-28 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



王姓與陳生女子發生不快，王女制止陳女觸摸她哥哥的機車，陳女大為光火，拿包包打傷王女。王女向陳女求償近12萬元精神撫慰金，陳女辯稱身體不適才扶住機車，被王女制止躁鬱症發作，無法控制情緒才打人。法官認為不管原因為何，出手傷人須負賠償責任，但慰撫金以1萬元為適當。

判決指出，去年2月20日下午3點半多，王女見陳女觸摸她哥哥的機車，出聲制止，引起陳女不滿，以包包毆打王女頭部成傷，基隆地院簡易庭依傷害罪，判處陳女拘役20日，得易科罰金。王女向陳女求償醫藥費705元，精神慰撫金11萬9295元，合計12萬元。

陳女辯稱，發生衝突當天她到王女母親經營的小吃店用餐，覺得王女服務態度不佳。吃過飯後因身體不適，才會去扶王女哥哥的機車，以免跌倒。此時王女開口叫她告不要碰到機車，頓時被激怒，導致躁鬱症發作，無法控制情緒，才會用包包揮打王女臉部。

法官認為，陳女打傷王女為事實，至於陳女出手傷人起因為何，並不會改變王女因陳女故意行為受傷的事實，陳女辯詞無法卸責，須負損害賠償責任。