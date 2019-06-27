資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑

2019-06-27 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



資深媒體人周天瑞的父親周仲超2010年過世，事隔多年卻爆出家族遺產糾紛！他的後母廖彩雲因為3天領走父親2809萬餘元存款，因此被其他有繼承權的子女指控偽造文書，案經新北地院審理，最後被判有期徒刑6個月，得易科罰金。全案可上訴。

周天瑞投入媒體近半世紀，創辦美洲中國時報、新新聞周刊、勁報、環球新聞電視台，媒體生涯等於半部中華民國史。本月初再創網路媒體「優傳媒」時，他曾說他這一代人經歷過的風雲，如今終於可以用平靜、沉澱的心情梳理與書寫，並將當年不能寫的寫出來，將歷史的空白補上。

判決指出，周仲超死後，廖彩雲隔日一連3天就跑了10家銀行，持周仲超的印章將其11個銀行帳戶的2809萬餘元轉到自己銀行帳戶，因此被控偽造文書。

審理時，廖婦矢口否認犯行，辯稱印章是周仲超生前交給她保管，並指示她在其過世後將錢提領出來，避免被其他子女提領，且希望她用這筆錢購地土葬，另一方面也是想節省遺產稅；她強調自己只是依周仲超生前指示提款，並用這些錢支付遺產稅、地價稅和喪葬費用，並無偽造文書犯意，但說法未被採信。

法院認為，周仲超死後，其存款即屬遺產的一部分，除了遺囑外，其生前委任、授權也因其死亡消滅，任何人不得以其名義做任何法律行為。廖婦行為當時是61歲的成年人，應具備相當知識和社會經驗，應知其無權以周仲超名義提領其銀行存款。