檢舉違法賣藥個資遭外洩 台南前技正處1年8月

2019-06-27 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市衛生局前技正王基山查緝違法藥品，卻勾結廠商放水外，藥房老板遭人檢舉違法販售壯陽藥，竟透過李姓員警幫忙找到檢舉人個資，台南地院認王犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪及教唆犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪，應處1年8月徒刑，可上訴，另李獲緩起訴，市警局則記申誡2支。

判決指出，王、李及藥房老板經常共同飲酒聚餐，2016年間，藥局遭人檢舉未持醫師處方箋卻指定要購買威爾剛時，卻販售與威爾剛成分相同、但銷售利潤高出甚多的處方藥「喜達樂夫」給民眾，王致電藥房老板及藥師，還交代如何應付稽查，該局稽查人員雖發覺相關人員受檢情形怪異，但因核對店內庫存處方藥喜達樂夫的數量、醫師處方箋的數量，與藥廠銷貨單數量相符，無功而返。

事後，藥房老板為確認檢舉人身分，提供駕駛及所駕轎車監視器翻拍照片，轉傳給王，聯繫台南市警局李姓員警，代為查詢該車主及駕駛者身分，經李在公務電腦上輸入其帳號密碼查詢上開資料後，隨即利用LINE將查詢結果洩漏給王知悉。

然而，王在偵查及地院審理期間，對相關案情坦承不諱。另李獲檢方緩起訴，市警局認他行政上的疏失，給予申誡2支處分。