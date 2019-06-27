救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營

2019-06-27 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



黨產會認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，總計56.1億元資產遭禁止處分，救國團不服提撤銷訴訟。台北高等行政法院今下午開庭，黨產會當庭提出從促轉會獲取新資料，以證明救國團確實曾受國民黨實質掌控；救國團律師團則主張，「附隨組織」應僅限定出資、捐助且由政黨透過事業取得財產、參與政治競選活動者。

救國團被認定為國民黨附隨組織，其遍及各地的組織除必要支出外，未得同意不得動支，且必須依規定申報財產，再由黨產會確認虛實。救國團不服提告救濟。

救國團律師認為，「附隨組織」應嚴格限制僅限定出資、捐助且此政黨透過事業取得財產、參與政治競選活動者，才符合促進政黨公平競爭之立法目的。救國團的資金並沒挹注、回流至政黨，不屬附隨組織。

法官梁哲瑋也就「附隨組織」的範圍詢問黨產會，是否認為應限縮？組織自己賺的錢卻被凍結的正當性基礎何在？

黨產會指出，黨產條例積極實現憲法價值，立法目的在於透過處理不當黨產，消弭過去威權體制下，政黨或附隨組織將原本應屬國家財產納為己有，並持續享有利益直到今民主時代，因此應回復應有財產秩序。

黨產條例第4條第2款關於「附隨組織」定義，符合「法律明確性」原則要求的可理解、可預見及可受司法審查確認等要件，並無違憲疑義，因「附隨組織」可能型態眾多，且「實質控制」及「相當對價」等概念乃既有的立法技術，且原處分作成後，可提行政訴訟。

黨產會辯稱，原處分未侵害財產權、結社及言論自由。黨產條例第5條，立法者有意採取「舉證責任轉換」的立法體例，因「財產來源」應為政黨、附隨組織本身最熟知，可提出相關資料證明不符合不當黨產，來推翻「推定效果」，手段並無過苛。

為釐清條例針對範圍，法官提出兩個問題，第一，我國解嚴開放政黨競爭前，附隨組織受特定政黨實質控制，配合特定政黨推廣黨務或以其經營回溯政黨，在該時期附隨組織對受控政黨之黨務或財務資源行為，是否也是本條例要將財產凍結並追回之範圍？

第二，政黨開放競爭後，縱使特定組織已屬於特定政黨附隨組織，但若在政黨開放競爭後，未推廣從事黨務活動，財務也未回溯者，亦即開放後附隨組織並無促進政黨間不公平競爭行為時，這種組織縱使受特定政黨控制，其財產是否也是本條例追回標的？其正當性基礎為何？

法官欲探討附隨組織認定之範圍有無過大？基準是展望性還是回溯性？

劉昌坪律師批評，我國有修憲、公投法，德國是共產黨性質，且用東西德比喻不恰當，黨產條例傷害民主憲政，莫此為甚！「我都很害怕自己幫救國團辯護，將來會被送去集中營！」推定為不當黨產造成基本權受限、申報財產侵害資訊自主權、經許可才成動支侵害處分權。

他強調，用行政處分來凍結財產，是弱化人民受司法程序保障。對基本權的干預，應採法官保留原則，怎麼會由行政機關發動？