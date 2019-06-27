魅影出沒 新北執行分署、地檢聯合拍賣會出現勞斯萊斯

2019-06-27 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



臺灣新北地方檢察署與法務部行政執行署新北分署將於7月2日舉辦聯合拍賣會，其中1輛由新北地檢署查扣拍賣的勞斯萊斯魅影，成為此次拍賣會上最吸睛的拍賣標的，另外還有過去幾次都被民眾搶買的恬品軒甜點及王老吉涼水都會再次登場，更有清真保養品牌「MEI-EAL」的保養品，通通都以6折起販售。

新北地檢署在此次拍賣會上將拍賣1輛9年車齡12汽缸、排氣量9652C.C.的勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE）魅影（Ghost）車款，該案原車主因涉入吸金詐騙案，以致車輛遭扣押拍賣；7月2日拍賣會當天上午9點，將開放有意搶標的民眾到執行署新北分署12樓領取號碼牌，同時開放民眾賞車。

拍賣會上還有一批金飾也將被拍賣，此批金飾是從知名名媛名下扣押，多為金元寶、金項鍊等金飾，因品項良好，預計也將吸引民眾搶標。執行署新北分署表示，該案名媛因積欠綜合所得稅約2000萬元，才依法扣押銀行保管箱並進行拍賣。

另外當天12樓拍賣室另外還將再次販售過去幾次拍賣會熱銷的恬品軒甜品，法式馬卡龍、義大利提拉米蘇、北海道十勝生乳卷等熱門品項都是限量販售，民眾也可現場購買到「王老吉涼水舖」現場調製的現泡飲品。

12樓拍賣室也將同時以6折價，變賣通過國際ISO22716認證，知名清真保養品牌「MEI-EAL」的保養品一批，包含缷妝油、洗面乳、化妝水、美白霜、保濕霜及面膜等，現場同樣提供試用品供選購民眾試用。

當日下午3時，新北分署於12樓拍賣室還會另外拍賣56筆土地及3筆建物，其中有29筆已進行到第3拍，價格相當低廉，民眾如有興趣可先上新北地檢署及執行署新北分署瀏覽拍賣公告。

新北地檢署：https://auction.moj.gov.tw/1724/1726/14076/post

新北分署：

動產：https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Chattel/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001