美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷

2019-06-27 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大醫學論文造假風暴，其中被網友封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所正教授張正琪，被降等為副教授且遭解聘且2年內不得聘任為教師、5年內不再受理教師資格申請。張女不服提告，台北高等行政法院查無審查結果具違反法定正當程序等事由，認為應尊重校教評會等專業判斷，今判張女敗訴，可上訴。

2016年11月爆發台大前生化所教授郭明良研究團隊論文造假，經詳細調查後，校方將張正琪解聘且2年內不得聘任為教師、5年內不再受理教師資格申請。張正琪否認論文造假，提告救濟。

就撤銷教授資格，5年內不受理其教師資格審定申請部分，法院認為，大專院校教師是否涉及抄襲、剽竊等舞弊情事或其他違反學術倫理情形判斷，事涉教師學術能力及資格審查，是具有高度屬人性、學術專業性、經驗性專業判斷，由於法院審查能力有限，應承認調查小組及校教評會就此等事項決定，有判斷餘地。

意即，法院原則上應採取較低審查密度，除於該等審查結果有：出於錯誤事實認定或錯誤資訊、違反一般公認價值判斷標準、違反法定正當程序、作成判斷組織成員資格不符規定、違反不當連結禁止、違反法治國家應遵守原理原則，如平等原則、公益原則等恣意濫用及其他顯然違法情事外，應尊重調查小組及校教評會判斷。

法院指出，醫學院調查小組及校教評會認定張升等教授送審代表著作CDD2013論文及參考著作OO2013論文，明顯違反學術倫理，有舞弊情事結論，核是綜合張答辯內容及專家學者審查意見後所為判斷，且查無調查小組及校教評會於審查時，有未遵守法定程序、基於錯誤事實、夾雜與事件無關考慮因素等違法情形，其等專業判斷應受尊重。

就解聘且2年內不得聘任為教師部分，法院查出，經所、 院、校三級教評會決議其違反學術倫理，已損及教師專業尊嚴，嚴重違反為人師表倫理規範，有違教師法第17條規定，屬教師法第14條第1項第13款行為違反相關法令，且違反學術倫理情節重大，予以解聘且2年內不得聘任為教師。