美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大醫學論文造假風暴，其中被網友封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所正教授張正琪，被降等為副教授且遭解聘、5年內不再受理教師資格申請。張女不服提告，台北高等行政法院認為降等、解聘兩原處分均合法，今判張女敗訴，可上訴。

2016年11月爆發台大前生化所教授郭明良研究團隊論文造假。2017年2月24日，台大召開教師評審委員會，調查後決議解聘郭明良、張正琪並認定共8人違反學術倫理，給予不同程度處置。其中張正琪除解聘之外，另有5年不得受理升等申請等處分。

張正琪聲稱，在2013年刊登在Cell Death Differ的論文與其升等教授無關，另2008年刊登在JBC的論文自己是第3作者，不涉及該文違反學倫的部分。

但台大認為，張女在2016年申請升等時，申請資料上列出3篇代表著作中其中一篇即為該論文，直接影響升等評估，且違反學倫情況明確，故祭出撤銷原審定合格教授證書，5年內不得再行受理教師資格申請等懲處。

事後，張正琪堅持否認論文造假，提告救濟。張正琪委任律師主張，台大對論文造假、認定其違反學術倫理都有問題。台大將審查資料寄給外部委員，但夾帶資料的隨身碟內容我方無從知悉，因此請台大舉證內容有包含張正琪的說法、整體資料沒偏頗。

台大委任律師丁昱仁表示，教育部訴願決定書內提及張正琪的答辯，顯示審查資料有包含其說法，且本件原處分是針對5篇論文綜合判斷來撤銷教授證書。