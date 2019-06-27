金門拍賣大陸抽砂船超搶手 2艘船共拍出2500萬元

2019-06-27 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



1400噸級的大陸抽砂船「宏興769號」、「海潤9688號」抽砂船，去年越界盜採砂石遭查獲，2艘船今天遭拍賣。圖／金門地檢署提供 分享 facebook 金門海巡隊在去年10月與11月間分別查獲2艘1400噸級的大陸抽砂船「宏興769號」、「海潤9688號」越界盜採砂石，2艘船的船東都因惡行重大被嚴辦，船隻今天遭拍賣，投標情況踴躍，2艘船共拍得2500萬元，比底價高2倍之多的價格拍出，讓工作人員也頗感意外。

金門因地理環境特殊，屢屢查獲盜採砂石的大陸抽砂船，繼在106年、107年間分別拍賣陸籍「遠泰99號」、「順興929號」抽砂船，計達新台幣2551萬7千元後。金門地檢署今天在會議室進行拍賣「宏興769號」、「海潤9688號」抽砂船，由地檢署主任檢察官吳錦龍召集同仁組成拍賣小組共同規畫、執行，其中「宏興769號」現場投標者8件、「海潤9688號」現場投標者9件，投標都很踴躍，經審查各投標人及保證金等資格，最終兩艘抽砂船均順利拍出。

據了解，此次參與拍賣的買家眾多，單單日前開放察看船況，就有6、7組人馬，將近20多人去看，當中除了有金門籍的、還有不少是大陸籍，堪稱是近年來最踴躍的一次，今天的拍賣會上，也擠滿參與投標的買家，現場幾乎是座無虛席，但為何會這麼搶手？金門地檢署表示，原因他們也不清楚。