親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28聯合報 記者陳俊智╱即時報導

去年九合一大選，一名王姓男子因不滿時事，去年10月以電腦軟體仿照民進黨中央黨部公文製作假公文，內容喊出棄保效應，其中包含「黨公職人員不得再打韓國瑜」等語，因此吃上官司；偵訊時，他辯稱目的是反諷民進黨政治性言論，且有4處內容與真正公文不同，最後雖躲過違反選罷法罪嫌，但因為使用「主席蔡英文」、「秘書長洪耀福決行」印文，仍被新北地檢署依偽造文書起訴。

起訴指出，王男仿造民進黨中央黨部公文格式，製作「民王進步黨中央黨部函」，內容指「中央執政才符合本黨最大得利益，故有時不得不操作棄保」，內容則提及「未免韓國瑜高票落選、轉而挾高人氣競選總統，造成本黨於2020總統大選時不必要的困擾；即日起，黨公職人員不得再打韓國瑜」等語，同時也喊出「棄鄭文燦保陳學聖」、「棄林佳龍保盧秀燕」等棄保操作，因此吃上官司。

王男辯稱，自己是因為看到民進黨公文以「反併吞」、「反介入」抹黑國民黨，才會製作惡搞公文。發文時，也有註明其中有4個錯誤，分別是「民主進步黨」變「民王進步黨」、「北平東路」變「東平北路」、承辦人是「日本瑜」、以及發文字號包含「KUSO」字樣。

檢方調查，王男發文時有加註「注意看喔」、「有4個地方」等語，採信其想要反諷民進黨政治性言論的說法，認為其沒有使候選人不當選的意圖。不過，王男擷取真正公文「主席蔡英文」、「祕書長洪耀福決行」的印文製作假公文，讓不少網友信以為真，因此認定其涉犯偽造準私文書罪。

去年九合一大選，一名王姓男子因不滿時事，去年10月以電腦軟體仿照民進黨中央黨部公...
去年九合一大選，一名王姓男子因不滿時事，去年10月以電腦軟體仿照民進黨中央黨部公文製作假公文，結果被新北地檢署依偽造準私文書罪起訴。示意圖／Ingimage
分享

韓國瑜民進黨蔡英文
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

女友被跟蹤騷擾 他殺死前男友逃亡一年判無期徒刑定讞

2019-06-27 17:25

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

妙齡女好心助人 未料求助者是狼

2019-06-27 14:02

資深員警涉投資理容院遭拘提 主管連坐調職

2019-06-27 13:04

女友無照騎車肇事 男子護花說他騎的 被依頂替罪判刑

2019-06-27 12:41

酒駕7月新罰 兄弟象PS女孩：酒駕「三振出局」

2019-06-27 11:47

性侵犯潑尿凌虐獄友身亡？ 法官認為是病死關1年2月

2019-06-27 11:38

團購奶粉被騙89萬 她如法泡製詐1031萬判刑5年

2019-06-27 11:37

走在人行道卻摔斷膝蓋骨 北市府公燈處要國賠20萬元

2019-06-27 11:20

華美電子海外假交易掏空42億 共犯到案遭訴

2019-06-27 10:49

劣油案 正義老總判11年定讞

2019-06-27 01:09

父親遺物…帶「中正劍」到法院挨罰

2019-06-27 01:05

一隻賣3200元！引進外來種 賣螞蟻寵物判刑

2019-06-27 01:00

彰縣警員疑投資特定行業涉貪 檢調發動搜索帶回偵訊

2019-06-27 00:53

三重議員當選無效訴訟 地院駁回

2019-06-26 23:20

悲哀！酒駕撞死人 道歉推母出面、賠償拿母當擋箭牌

2019-06-26 21:19

廣告信掉地上男子認定弟妹搞破壞 檢方不起訴

2019-06-26 19:36

6人喪火窟他死刑遭撤 高院要開量刑辯論

2019-06-26 17:54

侯昌明夫妻遭盜圖 臉書一頁式廣告詐騙陷阱

2019-06-26 17:37

一隻賣3200元 男子進口螞蟻直播拍賣遭判刑

2019-06-26 17:17

拿遺失會員卡偷換這罐 加油站店長怒告員工

2019-06-26 16:28

買飼料油摻豬油賣 正義油品總經理判刑11年定讞

2019-06-26 16:20

鋸中正高中蔣公頭像 建國隊員：「目的達成」撤上訴

2019-06-26 16:17

北市南港行人車禍三大路段 駕駛不禮讓最高罰3600元

2019-06-26 15:53

遭爆幽靈人口 豐濱鄉長一審判當選無效喊冤

2019-06-26 15:27

瑞芳貪警判8年躲澎湖 基澎檢聯手讓他入監服刑

2019-06-26 15:15

騙財騙色16年！資深網路男蟲再犯 俏護理師淪包養陷阱

2019-06-26 14:55

影／酒駕男市區時速百里狂飆 警攔下拿槍喝令他趴下

2019-06-26 14:11

認為丈夫應出錢養家 妻偷夫錢包13次挨告

2019-06-26 13:54

帶武士刀無罪？是警方「超嘔」還是又一次違法濫權？

2019-06-26 13:17

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14
看更多

熱門文章

買完票被霸佔座位用這招 任何人都會自動起立

2019-06-26 19:28

台南月嫂疑狂甩嬰兒頭、直立抱起 虐嬰畫面曝光

2019-06-27 00:12

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

影／竹南慈祐醫院火警 數十名病患緊急疏散

2019-06-27 02:35

付錢卻沒拿到玉蘭花 阿姨「超展開回覆」讓她傻住

2019-06-27 10:58

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

疑行車糾紛 囂張3車遊客圍堵澎湖復康巴士砸車

2019-06-26 21:38

史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」

2019-06-26 21:36

鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了

2019-06-26 20:12

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

丈夫向小三說「改天一起洗澡」 兩人還一同赴日本旅遊

2019-06-27 10:27

中山高泰山路段轎車四輪朝天翻覆 駕駛救出送醫

2019-06-26 21:54

真的是割稻尾？ 整片田都不見 農民種稻穀被偷割販售

2019-06-27 11:20

悲哀！酒駕撞死人 道歉推母出面、賠償拿母當擋箭牌

2019-06-26 21:19

1歲女童疑遭虐重傷傷勢不單純 中檢今晚傳訊保母夫婦

2019-06-26 21:31

國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31

郭姓保母被檢依重傷害罪聲押 郭的丈夫限制出境

2019-06-26 22:03

意外發現老爸暗錢藏身處 網友求情「放過爸爸吧」

2019-06-27 14:01

賣毒被嫌不夠純 藥頭被魚刀刺斷大動脈慘死

2019-06-27 08:14

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28

少女烘衣慘遭猥褻 噁男熊抱襲胸還伸舌亂舔

2019-06-27 10:05

影／女嬰遭保母頭上腳下丟地身亡 母親籲重懲遏阻虐嬰

2019-06-27 11:44

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

2車相撞波及計程車 運將求償互指對方錯 法官判全要賠

2019-06-27 09:10

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

酒駕7月新罰 兄弟象PS女孩：酒駕「三振出局」

2019-06-27 11:47

獨木舟遭鑽洞 17遊客出海驚魂

2019-06-27 00:54

父親遺物…帶「中正劍」到法院挨罰

2019-06-27 01:05

新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37

苗栗縣慈祐醫院凌晨傳火警 有6名病患轉院

2019-06-27 01:37

少女為避雨上賊車遭惡狼指侵 法院判可緩刑

2019-06-27 14:33

一隻賣3200元！引進外來種 賣螞蟻寵物判刑

2019-06-27 01:00

彰縣警員疑投資特定行業涉貪 檢調發動搜索帶回偵訊

2019-06-27 00:53

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

妙齡女好心助人 未料求助者是狼

2019-06-27 14:02

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

性侵犯潑尿凌虐獄友身亡？ 法官認為是病死關1年2月

2019-06-27 11:38

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

他照顧酒醉女卻起色心猥褻 賠50萬元...再審獲緩刑3年

2019-06-27 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top