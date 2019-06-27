「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



去年九合一大選，一名王姓男子因不滿時事，去年10月以電腦軟體仿照民進黨中央黨部公文製作假公文，內容喊出棄保效應，其中包含「黨公職人員不得再打韓國瑜」等語，因此吃上官司；偵訊時，他辯稱目的是反諷民進黨政治性言論，且有4處內容與真正公文不同，最後雖躲過違反選罷法罪嫌，但因為使用「主席蔡英文」、「秘書長洪耀福決行」印文，仍被新北地檢署依偽造文書起訴。

起訴指出，王男仿造民進黨中央黨部公文格式，製作「民王進步黨中央黨部函」，內容指「中央執政才符合本黨最大得利益，故有時不得不操作棄保」，內容則提及「未免韓國瑜高票落選、轉而挾高人氣競選總統，造成本黨於2020總統大選時不必要的困擾；即日起，黨公職人員不得再打韓國瑜」等語，同時也喊出「棄鄭文燦保陳學聖」、「棄林佳龍保盧秀燕」等棄保操作，因此吃上官司。

王男辯稱，自己是因為看到民進黨公文以「反併吞」、「反介入」抹黑國民黨，才會製作惡搞公文。發文時，也有註明其中有4個錯誤，分別是「民主進步黨」變「民王進步黨」、「北平東路」變「東平北路」、承辦人是「日本瑜」、以及發文字號包含「KUSO」字樣。