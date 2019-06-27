女友被跟蹤騷擾 他殺死前男友逃亡一年判無期徒刑定讞

2019-06-27 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子黃永茂因不滿凃姓女友遭林姓前男友糾纏，前年開車撞倒林，再拿木工刀刺殺林9刀，導致林失血過多身亡。黃永茂犯後逃逸藏匿1年多被警方查獲，一審認黃犯殺人罪判15年徒刑，黃不服上訴，供稱是義憤殺人，二審認為他因感情糾葛，一時失去理智而殺人，非良心完全泯滅之人，改判無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

凃女2017年開車被林男撞見，林男騎車追上前不斷拍打凃女的車窗，要求凃女下車談判遭拒絕， 凃女傳Line向黃永茂求救。黃早已不滿林男多次跟蹤女友，一接獲消息開車到場，直接駕車撞倒林男，再拿木工刀猛力刺殺林男，導致林男失血過多送醫不治。

黃犯後逃亡長達1年，最後才被警方逮補，他在案發後曾傳Line給凃女「丫頭真的抱歉了，法律拿他沒辦法，只好犧牲我的生命陪他了」、「不然你一輩子都要在驚恐中生活」、「老頭會給警方一個交代」、「下輩子再見了」等語。

法院開庭時，死者父親曾說，黃犯下滔天大罪後逃亡隱匿躲避警方追緝，可見黃陰謀狡詐、毫無悔過之心。死者母親說，為了兒子的死，傷痛不已，罹患高血壓，晚上都睡不著，想黃殺她兒子的情形，心都在滴血，她兒子是無辜被殺的，應該要判死刑。

黃則供稱，當時因女友遭林男追趕、騷擾，又看見林男撿拾石塊欲對他攻擊，一時氣憤難忍，才拿木工刀殺害林，應該構成義憤殺人罪。黃說，人在看守所羈押中，也沒有錢可以賠償被害人，不需要法院安排調解，看被害人家屬要求多少錢賠償，可以先寫調解筆錄，等關出來以後再慢慢付。