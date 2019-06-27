酒駕修法7月1日起大執法 貪杯上路代價大

2019-06-27 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



7月1日起酒駕修法重罰將生效 ，除提高罰鍰、沒入車輛，新增連坐罰，自行 車酒駕超標、拒測也會受罰。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook 台南市警局交通大隊統計，今年1至6月酒後駕車肇事計128件，造成5人死亡、160人受傷，且因酒後駕車遭舉發案件高達3108件，面對警方強力執法，當事人常大打悲情牌、搬出民代，無所不用其極，強調「下次不敢了」期能減輕刑責。交大強調，7月1日起酒駕修法重罰將生效，配合推出為期3天大執法，除提高罰鍰、沒入車輛，新增連坐罰，自行 車酒駕超標、拒測也會受罰，可別貪杯而付出慘痛代價。

交大指出，7月1日起酒駕修法重罰將生效，包括一、酒駕罰鍰提高，汽機車分流：原本道路交通管理處罰條例對汽機車駕駛人酒駕的罰鍰，都是新台幣1萬5000元至9萬元，新規定對機車駕駛人罰則不變，對汽車駕駛人罰則提高為新臺幣3萬元至12萬元。

二、酒駕、拒測、再犯，罰鍰累加無上限：新版道路交通管理處罰條例新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元；原本拒絕酒測罰鍰是9萬元，新規定提高至18萬元，且每次累加18萬元。

三、新版道路交通管理處罰條例新增同車共責連坐處罰條款，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲的同車乘客600元至3000元罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。

四、酒駕再犯、拒測及再犯，肇事致人重傷或死亡得沒入車輛。

五、懲罰性損害賠償金：汽車運輸業所屬之職業駕駛人執行職務有「酒駕」或「拒測」的情形，致他人受有損害而應負賠償責任者，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下的懲罰性損害賠償金。

六、慢車酒駕、拒測加重處罰：騎自行車酒駕超標，根據新規定，可罰新600元至1200元，拒絕接受酒測可罰2400元。

面對酒駕修法重罰將生效，許多貪杯駕駛「剉咧等」，員警發現違規者大打悲情牌，搬出薪水少，需要養家活口，一旦挨罰，要繳紅單，連零用錢都沒了；甚至有人直呼「沒關係」，又拚命打手機向民代等求援，員警仍鐵面無私，依法行事。