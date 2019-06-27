趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



趙建銘。本報資料照片 分享 facebook 前總統陳水扁女婿趙建銘14年前二度參加「三井宴」，捲入台開公司內線交易案，案件至今纏訟13年，高院更四審指趙「以權謀錢」，嚴重危害股票交易秩序，又因案件逾8年未能確定，依速審法判他3年徒刑。最高法院今天第五度撤銷原判決，發回高等法院更審。

最高法院以四大理由撤銷原判決，發回高院更審。第一，更四審除歷審認定的3項重大消息外，另外加以認定台開公司產生15億元利得、淨值回升18億元、公司申請回復為一般交易、可以期待公司股價上漲事項等，也算是重大消息，但卻沒有說明理由和依據。

其二，更四審判決認定的重大消息，卻未說明聯貸案如何推動、金額多寡、成功機率等，不符合修正後證券交易法規定重大消息須有「特定具體內容」的要件。

其三，原判決以「分割適用法」以重大消息公開後10個營業日收盤成交價，來計算犯罪所得，在法律上沒有實證依據，且只是以民事損害賠償金額來計算，不等同於刑事的犯罪所得；依照修正後證券交易法，應該以重大消息公開18小時後最近的交易日每股成交均價額，來計算犯罪所得。

最後，更四審判決認定趙玉柱、游世一是共犯，但卻分開計算犯罪所得，而不合併計算，此部分攸關是否為加重內線交易罪，認定原判決仍有加以說明、釐清的疑點，故今天撤銷原判決，再度發回更審。

趙建銘2005年與蘇德建、游世一等人在三井日本料理聚餐，會中得知台開公司利多的內線消息，返家後與父親商討買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。趙建銘隔年被約談羈押，檢方依內線交易罪起訴趙建銘、趙玉柱、蘇德建、游世一等人。

一審判趙建銘6年徒刑，二審、更一審、更二審則認定所有被告犯罪所得超過一億元，均判趙建銘7年徒刑，但更三審分開計算犯罪所得，改判4年。更四審認為，趙建銘本身無犯罪所得，且適用速審法規定，改判3年。趙建銘父親趙玉柱除買股，還因支持寬頻房訊總經理游世一取得台開董事而收300萬報酬，被判2年6月徒刑，除沒收475萬犯罪所得外，併科罰金5千萬元。

游世一因內線交易遭處2年徒刑，因實際獲利達6647萬元，併科罰金6千萬，475萬元犯罪所得沒收。始作俑者、台開董事長蘇德建，更四審合議庭考量，他是為了鞏固職位，確保官股多於民股以利政府推動政策，判刑2年，緩刑5年，向公庫支付5百萬元。