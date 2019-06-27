國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一對國三小情侶3年前偷嚐禁果，過程中，少年瞞著少女偷偷拍照錄影，事後疑因情感鬧翻，竟以影片做為威脅，命令少女封鎖其他同學臉書，且不准她與其他男同學來往，否則就要傳給大家看，結果反害自己吃官司，刑事部分被少年法院裁定保護管束，民事部分也得賠對方和對方父母共65萬元。全案可上訴。

判決指出，小情侶感情鬧翻後，少年在前年3、4月間多次以裸照和影片恐嚇少女，稱「我喜歡控制人」、「我覺得把別人逼到生不如死很好玩」、「讓大家看不好嗎」、「這次我沒PO出來我輸你」、「你可以讓我再不爽一次看看」和「我可以給他們看看你的洞長怎樣」等語，脅迫對方服從命令，嚇得對方不敢上學。

少女父母興訟表示，事發後，少女精神狀況不穩定，學習態度轉變，以無法繼續原本的校園生活，也無法面對少年和同儕眼光，全家除了輪流請假陪伴她做心理輔導，甚至為此四處籌錢搬遷，但她至今仍無法完全康復。

少女父母要求少年賠償少女35萬元，另以自身需花更多心力陪伴少女為由，要求少年應賠償他們夫婦各15萬元，且少年父母也應負連帶賠償責任。此外，少年還必須將所有裸照和影片刪除。

審理時，少年承認有少年法庭裁定的妨害秘密、強制、恐嚇等行為，但辯稱對方事後也找了20幾個八家將圍住他，並主張對方求償金額太高，請求法院駁回對方訴求。