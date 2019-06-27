纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



趙建銘。本報資料照片 分享 facebook 前總統陳水扁女婿趙建銘14年前二度參加「三井宴」，捲入台開公司內線交易案，案件至今纏訟13年，高院更四審指趙「以權謀錢」，嚴重危害股票交易秩序，又因案件逾8年未能確定，依速審法判他3年徒刑。最高法院今天第五度撤銷原判決，發回高等法院更審。

更四審判決指出，趙建銘父親趙玉柱除買股，還因支持寬頻房訊總經理游世一取得台開董事而收300萬元報酬，被判2年6月徒刑，除沒收475萬元犯罪所得外，併科罰金5千萬元。

游世一因內線交易遭處2年徒刑，因實際獲利達6647萬元，併科罰金6千萬元，475萬元犯罪所得沒收。始作俑者、台開董事長蘇德建，更四審合議庭考量，他是為了鞏固職位，確保官股多於民股以利政府推動政策，判刑2年，緩刑5年，向公庫支付5百萬元。

台灣高等檢察署不服，認為判決理由矛盾，量刑不當，批評趙建銘雖沒用自身名義購入台開股票，但他轉告父親趙玉柱，再用母親簡水綿名義購入，可見全家都有意謀私，欣然接受「天上掉下來的禮物」，而趙玉柱身為趙建銘父親，卻沒規勸兒子謹守分際，還拿妻子帳戶作不法交易，導致全家一起沉淪，「最是不當」，去年4月提起上訴。

趙建銘2005年與蘇德建、游世一等人在三井日本料理聚餐，會中得知台開公司利多的內線消息，返家後與父親商討買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。趙建銘隔年被約談羈押，檢方依內線交易罪起訴趙建銘、趙玉柱、蘇德建、游世一等人。

一審判趙建銘6年徒刑，二審、更一審、更二審則認定所有被告犯罪所得超過一億元，均判趙建銘7年徒刑，但更三審分開計算犯罪所得，改判4年。更四審認為，趙建銘本身無犯罪所得，且適用速審法規定，改判3年。