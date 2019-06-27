中市1歲女童遭虐重傷害案 中院裁定郭姓保母羈押禁見

2019-06-27 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市1歲陳姓女童遭遭郭姓保母虐待重傷案，檢察官昨天傍晚傳訊郭姓保母，昨晚經檢察官複訊後，認定郭姓保母涉嫌重傷害罪，向台中地院聲請羈押，法官今天下午審理後，認定郭女涉嫌重傷害罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

1歲女童本月21日昏迷送醫，頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血、左前臂骨折、胸口背部瘀青，緊急開刀治療，昏迷指數3，在加護病房觀察。郭姓保母說，當天準備洗澡時發現女童叫不醒立刻送醫，但醫師懷疑傷勢屬「受虐性腦創傷」通報警方。

陳姓女童媽媽指出，21日早上9點半左右，保母緊急通知她到醫院看女兒，到院後醫師表示，小女童的顱內出血應是劇烈搖晃導致，左臂骨折可能是扭轉造成的傷勢。

陳說「他們說我女兒現在一歲而已，也就是學站啊學走啊，或去撞到跌倒什麼的，醫生評估的是劇烈搖晃。」家屬表示，5月1日才交由郭姓保母24小時托育，6月8日到9日有帶回家照顧，之後女童就一直在保母家，懷疑小女童可能遭到施暴。

台中地檢署在21日當晚分他字案調查，未料，臉書直播主劉冠廷質疑保母施虐女童重傷，23日晚間號召數百民眾包圍保母家抗議，與警方爆發數波衝突，並到台中地檢署要求發拘票拘提保母。

檢察官連日來指揮警方調閱相關資料，在取得醫師陳述後，認定陳姓女童傷勢不單純，前往保母家扣押相關物品，保全證據、訪查左右鄰居相關人，並由警方詢問郭姓保母及其家人。

檢察官昨晚訊後，認定郭姓保母涉嫌重傷害罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據之虞，向法官聲請羈押禁見，郭的丈夫鄭男，檢察官予以限制出境。