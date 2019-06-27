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國際交流「性別暴力防治」 嘉市警拒絕性別暴力

2019-06-27 14:48聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Natarajan今天受邀到嘉義市警察局主講「性別暴力─跟蹤騷擾犯罪之認識、控制與預防」，警察執法需有法令依據，立專法有其必要性，嘉義市長黃敏惠特別到場聆聽，並對於警察局在治安的表現給予肯定。

黃敏惠表示，嘉義市要打造成為婦幼安居的好城市，需要大家一起來!本市警察局在近半年來致力於防暴意識的宣導，其中，今年3月8日在宏仁女中舉辦「#MeToo反性別暴力」活動、6月22日與社區結合「點亮社區婦幼安居」等宣導活動，就是讓大家了解城市及社區的安全人人有責，喚起市民「防暴意識」，也讓大家知道嘉義市是拒絕性別暴力的城市，對於性別暴力零容忍，是安全宜居的城市。

美國在1990年即實施防暴相關法案，目前臺灣在跟蹤騷擾防制法的立法處於最後階段，嘉義市警察局今天請Mangai Natarajan分享美國對於跟蹤騷擾犯罪的防治策略以及警方處理的經驗，警察及各相關網絡單位約250人參與，反應熱烈。

Mangai Natarajan表示，警察執法需有法源依據，美國各州和聯邦政府有相關規定，如果罰則過輕，人民會當作沒這回事，但罰則重，民眾則會記在心中，她分享美國一名大學生長期被人跟蹤，某日大學生警告對方，結果反被潑鹽酸，甚至也有跟蹤狂殺人案件。

嘉義市警察局長林水順表示，拒絕性別暴力是世界的普世價值，婦幼保護是人權保障進步的重要指標，臺灣在性別暴力的防治與人權保障更是不遺餘力，透過經驗交流，期望增加未來執法上的提供重要的參考。

美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Nataraj...
美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Natarajan今天受邀到嘉義市警察局演講，警察及各相關網絡單位約250人參與，反應熱烈。記者姜宜菁／攝影
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美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Nataraj...
美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Natarajan（中）今天受邀到嘉義市警察局演講，分享美國對於跟蹤騷擾犯罪的防治策略以及警方處理的經驗。記者姜宜菁／攝影
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童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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