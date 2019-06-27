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嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29聯合報 記者林孟潔╱即時報導

擔任阿里巴巴台灣分公司市場開發資深經理的張姓男子，指控公司要求「年輕化」而將他違法資遣，向法院提告請求確認僱傭關係存在。台北地方法院認為，阿里巴巴公司解雇張不合法，日前判雙方僱傭關係存在，公司應按月支付張13萬元薪資，並按月提繳勞工退休金。

張男提告主張，他2008年任職於阿里巴巴台灣分公司擔任資深經理，每月薪資13萬元，但前年主管告知他「培養後面的人上來跟所謂的年輕化」、「公司繼續往下走，必須要越來越年輕化」等語，明顯為了節省人事成本，認為他年紀大而資遣。

阿里巴巴公司抗辯，張男主要負責「一達通」業務，但因中國相關政策變化快速，「一達通」對客戶條件審查嚴格，公司才全面停指相關業務，資遣張男在內的員工，此舉符合勞基法「業務性質變更，有減少勞工的必要」。

另外，和張男一同被資遣的員工有3人，張男47歲，其餘2人35歲、39歲，分別於不同年齡層，張男再三以公司用「年輕化」為由資遣，顯然斷章取義；加上張男沒有轉調接受較低薪資待遇的意願，公司沒有適當職缺安置，資遣張男應屬合法。

法官認為，阿里巴巴公司確實有變更業務性質，但同部門的員工有半數獲得留用，轉任其他部門，認定公司沒有減少勞工的必要性；另外，根據相關錄音檔，張男並沒有排斥轉任其他業務，公司對張男平時表現也沒有負面評價，資遣張男前未盡安置義務，不符合解僱最後手段原則。

判決指出，已認定阿里巴巴公司解僱張男不合法，因此張男主張的年齡問題，也沒有再探究的必要性，判雙方僱傭關係存在，公司應按月支付張男13萬薪資、勞工退休金。

臺北地方法院。本報系資料照片
臺北地方法院。本報系資料照片
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