女友無照騎車肇事 男子護花說他騎的 被依頂替罪判刑

2019-06-27 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市林姓女子無照騎機車搭載黃姓男友，追撞停等紅燈的機車，黃男維護女友，向警方說是他騎車肇禍。黃男的謊言被員警識破，逃過偽告文書罪，但仍被檢方依頂替罪起訴。基隆地院審結，判處黃男拘役30天，如易科罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，黃男去年5月6日傍晚搭乘林姓女友騎的機車，行經基隆市忠一路、孝二路口時，林女疏未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的鍾男機車，造成鍾所載的王姓女子右手骨折。

黃男為掩飾林女無照駕駛行為，向據報前往處理的員警說是他騎車肇事，警方偵辦過程中，查出肇事者是林女，依刑法「使公務員登載不實罪嫌」將黃男送辦。

檢方指出，使公務員登載不實事項於公文書罪，須經他人聲明或申報，公務員即有登載義務予以登載，且屬不實才構成。黃男向警冒稱是肇事者，但警方為還原事故原貌、釐清肇事原因，仍會抽絲剝繭調查，最終也識破，因此黃男不構成偽告文書罪，另以頂替罪聲請基隆地院簡易判決。