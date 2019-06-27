酒駕7月新罰 兄弟象PS女孩：酒駕「三振出局」

2019-06-27 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



酒駕處罰新法7月1日上路，第五警分局邀請中信兄弟象PS啦啦隊女孩到洲際棒球場，透過與民眾合影「酒駕零容忍」海報，並宣傳汽、機車酒駕上路將吊扣駕照，形同「三振出局」不得駕車，呼籲民眾守法行的安全。

酒駕肇事造成許多家庭破碎。今年農曆年前，酒駕被吊照的陳姓男子又酒駕撞死兩名機車騎士，促成行政院決議對酒駕致人於死修法，今年3月修正草案通過的加重刑責《道路交通管理處罰條例》，並訂7月1日正式上路。

適逢108年中華職棒大聯盟例行賽期間，台中市警局第五分局邀請中信兄弟象亮眼的Passion Sisters啦啦隊女孩在台中洲際棒球場宣傳，PS女孩手執「酒駕零容忍」海報，一登場吸引象迷目光，紛紛要求合影留念。

第五分局副分局長楊明哲帶領交通組員警與PS女孩拍攝交通宣導照，分局長郭士傑表示，7月1日酒駕處罰新法上路，機車初次酒駕罰1萬5000到9萬，汽車提高為3萬到12萬。

5年內第二次酒駕累犯就處最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第三次以上按次加罰9萬；酒駕拒測則提高到18萬，5年內累犯，每次加重18萬元。

除了罰鍰外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，車內若載未滿12歲兒童或肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年；另酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛。

修正法增設酒駕同車共責對乘客的處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康