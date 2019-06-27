性侵犯潑尿凌虐獄友身亡？ 法官認為是病死關1年2月

2019-06-27 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



犯下性侵、毒品案的男子劉兆弘，在台北監獄不滿獄友李文卿不配合他的衛生習慣，竟朝李潑尿、毆打、甩巴掌，導致李高血壓性顱內出血死亡，一、二審均依傷害致死罪判7年8月徒刑，但最高院認為，劉凌虐行為和李死亡間因果關係仍有待釐清，發回更審。高院更一審認為李是「病死」，死因與劉無關，改依傷害罪判刑1年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

劉兆弘因毒品、強制性交案件，被法院判12年10月徒刑，10年前進入台北監獄服刑，因病轉入病舍；李文卿則因侵占案判刑1年2月，患有高血壓、雙側下肢靜脈曲張、擴張性心肌病變、S蛋白缺乏症等，2013年4月3日起和劉同舍房。

劉不滿李無法配合他的衛生習慣，指責李又遭回嘴，他從李進入病舍第1天起，就多次辱罵李，也朝李丟東西、潑尿或不准李睡覺，欺凌行動緩慢、不善言詞的李。

李遭欺負選擇隱忍，同舍房的另2名收容人也不敢得罪劉，選擇保持沉默，劉變本加厲，竟連續一周毆打李的頭、臉、肩、胸腹部，除拳毆也賞巴掌、踹踢、掐捏或拿原子筆刺李。

李不耐長期精神、身體折磨，引發高血壓性顱內右側基底核出血，送醫急救2天宣告不治。一審依傷害致死罪判7年8月徒刑，二審也維持同樣判決，但案經上訴，最高院認為，劉毆打凌虐與李血壓升高顱內出血死亡之間的因果關係，有待進一步調查釐清，撤銷原判決，發回高院更審。

高院更一審認為，法醫研究所鑑定報告顯示，「死亡方式應屬病死，死者雖有體表毆打傷，但無足以致死外傷」，另依據死者生前在獄中量測的血壓變化，認為和被劉毆打沒有直接相關，並無因為遭劉毆打產生心理壓力，造成血壓升高，因此無法認定李的死因和被劉毆打有關，改依傷害罪判1年2月徒刑。