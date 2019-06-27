走在人行道卻摔斷膝蓋骨 北市府公燈處要國賠20萬元

2019-06-27 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



涂姓男子3年前徒步行經台北市天津街人行道時，被路燈水泥基座絆倒，導致他右膝蓋骨折，他認為台北市政府公園路燈管理處、交通管制工程處、新建工程處有管理疏失，向法院提告求償。台北地方法院認為，公燈處設置路燈水泥基座向外凸出，也沒有明顯標示，確實有疏失，判公燈處應賠償20萬餘元，仍可上訴。

涂男提告主張，他2016年8月某日中午走在天津街人行道上，未料卻被路燈基座突出的水泥塊絆倒，摔到右膝蓋骨骨折，住院開刀治療。他也認為，案發處設置交通號誌桿、路燈桿，造成人行道寬度不足，不符合法規規定，管理路燈的公燈處、管理交通號誌的交管處、和負責維護人行道的新工處都有疏失，要求賠償醫藥費、不能工作損失等，共85萬餘元。

公燈處、交管處抗辯指出，路燈和交通號誌燈桿設置均符合當時的法令規範，且人行道路面仍有80公分寬，不影響單人行走，認為涂男跌倒和路燈和交通號誌燈桿之間沒有因果關係。新工處則指出，單位只核發路燈等施工許可證，但對於人行道上的設置物內容沒有實質審查權，請求法官駁回訴訟。