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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

華美電子海外假交易掏空42億 共犯到案遭訴

2019-06-27 10:49聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

上櫃電源供應商華美電子（6107）及其大股東英格爾科技（8287），涉嫌從2014年至前年間利用海外人頭公司與大陸普天集團假交易，涉財報不實、掏空資產逾42億。台北地檢署去年起訴華美電子董事長楊名衡3名高層，同案被告陳孟鏘遭通緝，陳日前抵台被捕，今依違反證交法等罪追加起訴。

國內知名的電源供應商華美電子，因遲遲無法出具財報，前年11月17日遭停止交易，而華美大股東、同為電源供應商的上櫃公司英格爾科技，11月認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌。由於2家之前財報均揭露有巨額應收帳款，都與大陸客戶普天集團有關，檢調懷疑2公司進行海外假交易。

檢調長期監控楊名衡等人行蹤，由於英格爾總經理兼華美副董呂正東前年12月5日欲出境遭檢調攔下，檢調緊急約談楊名衡、英格爾董事長兼華美總經理張志榮2人，搜索華美橋頭廠及台北辦公室等處，7日聲押呂正東、張志榮、楊名衡3人獲准；去年1月20日，楊獲准以1000萬元交保。

檢方調查，楊等人勾結大陸普天集團，由普天集團向華美、英格爾公司下單，並支付120天到期的信用狀，英格爾等公司卻向普天集團指定的境外供貨商下單，供貨商再出貨給普天指定的境外收貨人。楊名衡等人除了在120天信用狀到期後，收取貨款外，另以信用狀擔保向銀行貸款。

檢方查出，楊名衡等人所指定的收貨公司負責人，都是楊在台灣的人頭，收貨公司故意設在香港，但人頭負責人都在台灣，甚至查出收貨單根本只是以彩色影印充數。

楊等人從2014年間起，開始與大陸普天集團假交易掏空資產，直至2016年第3季因境外資金回流出現問題，導致財報不實，涉掏空資產之事才曝光。

檢方估計，楊等人從2014年至2016年間進行海外假交易，境外資金逾42億元未回流華美等公司，另華美、英格爾公司的財報不實，虛列交易金額則超過數百億。

2018年1月29日，檢方依違反證交法、銀行法起訴楊名衡、張志榮、呂正東3人。另涉案的大陸深圳市普華行公司負責人陳孟鏘未到案，遭檢方通緝。陳孟鏘日前抵台被捕，檢方今依違反證交法等罪追加起訴。

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