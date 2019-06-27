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2車相撞波及計程車 運將求償互指對方錯 法官判全要賠

2019-06-27 09:10聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

林姓男子騎機車要從西定路內側車道左轉安一路時，見前方簡男計程車停等紅燈，向右切時與行駛外側車道的陳男轎車擦撞，機車再撞上計程車。簡向2人求償車損1萬7200元，林、陳互指對方不是拒賠。基隆地院審理後，認為林、陳均有過失，判2人都應負連帶賠償責任。全案可上訴。

判決指出，林男今年4月23日上午在西定路騎機車，行經安一路口時從外側車道打方向燈，欲變換到內線車道左轉，見前方簡男計程車停等紅燈，再從簡車右後方騎回外側車道。

陳男駕駛汽車要從西定路外側車道右轉安一路，當林男騎機車切回外側車道時，汽車左側擦撞機車右側，機車失控向左側倒，撞上簡男汽車，造成簡車受損。

簡男向林、陳求償，林辯稱，車禍發生前他在停等紅燈，被陳駕車從後方撞擊才會撞上簡男的車，不應負賠償責任。陳則辯稱，林騎車闖入他行駛的車道才肇禍，請求駁回簡男告訴。

法官調查得知，林男發生車禍接受警詢時，稱因前方有車子停等，向右側變換車道時被轎車撞上，機車失控倒地撞上計程車，與陳男描述肇事經過相符，認定林男抗辯停等紅燈被撞，不足採信。

法官說，法律明文規定，除非能證明其行為無過失，否則無論故意或過失不法侵害他人權利，都要負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人權利，要連帶負損害賠償責任。

林男騎機車從簡男計程車右後方向右變換車道行駛，本應注意與外側車道陳男汽車並行間隔，兩車碰撞代表林有未保持安全距離過失。陳駕車在林男機車右後側，應可發現機車動向，但仍肇禍，顯有未注意車前狀況過失，兩人與簡車受損都有因果關係，應負損害賠償責任。

林姓男子騎機車與陳男轎車在西定路擦撞後，機車撞上簡男計程車。林、陳互指對方不是拒...
林姓男子騎機車與陳男轎車在西定路擦撞後，機車撞上簡男計程車。林、陳互指對方不是拒賠，基隆地院認定2人均有過失，應負連帶賠償責任。記者邱瑞杰／攝影
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計程車車禍人權
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