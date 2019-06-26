三重議員當選無效訴訟 地院駁回

新北市議員三重區選舉傳賄選，參選人邱婷蔚提當選無效訴訟，新北地院昨判邱敗訴，圖爲示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市三重區富華里長的妻子呂李麗華，去年九合一大選為幫助市議員蔡明堂順利當選，涉嫌透過社區巡守隊員買票，今年2月被新北地檢署依違反選罷法起訴；事後，蔡的競選對手邱婷蔚提當選無效訴訟，新北地院調查後認爲無事證可證明蔡有參與、授意或同意賄選行為，昨天判邱敗訴。

邱婷蔚得知判決後說，她一定上訴到高院，希望端正選風，如果每個人買票說不知情就能脫罪，那大家就都這麼說就好了。

邱婷蔚表示，自己當不當選事小，但為何三重選風如此敗壞，希望司法能讓賄選買票者得到教訓。

她說，蔡明堂已經連續2屆如此，上屆是里長被起訴，這屆是里長太太，以這屆選舉來說，呂李麗華大規模買票，無論緩起訴、判刑的人都很多，不能以不知情搪塞。

蔡明堂則喊冤，他說，呂李麗華在檢方那邊說得很清楚，是因為他非常支持地方建設和關心團體，所以怕他票開得不漂亮才有動作，怎麼可以怪他，根本不可理喻，「選不上怪人家，我以前也選不上要怪誰？」沒有做就是沒有做，他問心無愧。

新北地院指出，呂李麗華雖坦承賄選，但她供稱買票的錢是自己的錢，與蔡無關，而蔡也表示不知情。

此外，調查人員雖接獲消息指蔡有派人交付70萬元給呂李麗華，但搜索只查扣到1張便條紙，並沒有查獲大筆現金或其他賄選相關證據，監聽結果也未發現蔡有違反選罷法的情況。

新北地院認為，邱婷蔚所提證據難以證明蔡明堂有參與、授意或同意賄選行為，訴訟主張無理由，因此駁回。