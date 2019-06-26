6人喪火窟他死刑遭撤 高院要開量刑辯論

2019-06-26 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子湯景華和翁姓男子因糾紛提告但輸了官司，3年前在翁家騎樓縱火，燒死翁的6名家人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，撤銷、發回更審。高等法院更一審請亞東醫院鑑定湯的就審能力，鑑定報告已完成，今天開庭時，湯仍表示有購買汽油、但「油沒拿走」，堅持監視器拍到的瓶子是「資源回收物」，沒有縱火。

53歲湯景華2014年和餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

一、二審均判湯景華死刑，但最高法院除指出原審事實與理由認定矛盾，更指出依湯的病歷記載，湯多年前患有精神官能症，但高院未請醫學專家鑑定行為時有無因精神障礙或心智缺陷影響，導致辨識能力降低，撤銷死刑判決。

高院更一審合議庭囑託亞東醫院替湯景華進行留置精神鑑定，評估他的就審能力。鑑定報告出爐，亞東醫院認定湯有就審能力。

更一審今行準備程序，湯上訴主張起訴書與事實不符，否認縱火、手上的傷也不是被火燒傷。湯說，警詢時，曾告訴警察是用整疊報紙蘸汽油焚機車，但他認為現場沒有汽油瓶，也沒有報紙灰燼，自己也沒到現場縱火。

新北地院審理時，曾勘驗「湯景華全程完美版」影像檔光碟，影片中的犯嫌騎機車，買了80元、3.77公升的92無鉛汽油，手上還拿著拖把柄。更一審法官詢問，當天是否有騎機車、穿雨衣、帶汽油瓶到現場，並以拖把柄移動監視器，湯景華回說「畫面不清楚，我不知道」，並解釋因天雨而穿雨衣，他身上帶的是資源回收物而非裝汽油的瓶子。

法官今整理相關資料，包括心理評估報告和補充報告、國小的成績單、林口長庚醫院燒燙傷疑義醫療意見書等，也蒐集了自1990年至2019年歷年與死亡案件有關的刑度對照表。辯護律師主張，亞東醫院的報告對再犯可能性的評估不足。

刑事警察局曾對湯測謊，鑑定結果在「否認縱火」一項呈不實反應、「起火時在哪」生理圖譜反應在「六張街12號前」；但因測謊的證據能力法界有爭議，法官直接排除。

法官彙整的爭點包括湯景華有無放火？明知而故意還是未必故意？死者中有一名少女，是否可預見？而湯想焚燒的對象是翁姓男子，是否犯殺人未遂罪？本案定7月30日10點半審理，另外在8月6日另開量刑辯論。