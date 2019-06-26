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一隻賣3200元 男子進口螞蟻直播拍賣遭判刑

2019-06-26 17:17聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣廖姓男子發現台灣有螞蟻商機，去年開始從網路上進口螞蟻販售，除了透過臉書、網拍平台，還直播介紹螞蟻飼養方式，但他輸入的巨山蟻、掠針蟻未經許可，可能有害農作物或傷人，經檢警蒐證並找專家到場鑑定後將他起訴，彰化地院法官依植物防疫檢疫法判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，23歲廖姓男子從2018年3、4月起，多次以電腦網路淘寶網或澳洲網站，以每隻蟻后約2500元，訂購活底的各種有害螞蟻蟻后，擅自輸入國內，他再轉賣，至今轉賣巨山蟻屬種類的蟻后至少約10隻，每隻3200元，經民眾檢舉，遭檢警鎖定。

廖男因常以網路直播拍賣，並在臉書寫飼養心得，分享如何照顧螞蟻，吸引觀眾討論詢問。檢警今年3月20日前往廖男住處搜索，現場查獲扣得巨山蟻、掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻、大頭家蟻、長腳家蟻、毛山蟻、家白蟻等屬種類螞蟻，由於檢警對螞蟻專業了解有限，還請專家到場鑑定，釐清螞蟻品種。3月25日警方再接獲農委會防檢局通報，在海關扣得廖男訂購23隻巨山蟻蟻后。

法院審理，證人生物學者鑑定，掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻之螯咬具有毒性，掠針蟻巨山蟻跟家白蟻為木材害蟲、大頭家蟻、長腳家蟻屬取食作物種子且蚜蟲、介殼蟲共生，而白蟻屬為木材害蟲，都是有害螞蟻。

法官認定廖男未經核准擅自輸入有害生物，增加植物疫病蟲害發生及蔓延危險，依違反植物防疫檢疫法之非法輸入罪，扣得犯罪所得3萬2千元，並判處3月徒刑。

檢警查獲的巨山蟻。記者林敬家／翻攝
檢警查獲的巨山蟻。記者林敬家／翻攝
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檢警查扣廖男飼養的蟻窩。記者林敬家／翻攝
檢警查扣廖男飼養的蟻窩。記者林敬家／翻攝
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廖男販售違法螞蟻。記者林敬家／翻攝
廖男販售違法螞蟻。記者林敬家／翻攝
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