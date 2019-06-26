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影／受刑人出獄前先開店 台東武陵咖啡廳全國第1例

2019-06-26 16:25聯合報 記者王聖藜╱即時報導

矯正署台東戒治所經營的「武陵咖啡廳」今天應法務部之邀介紹所內咖啡廳規劃及經營理念，法務部長蔡清祥說，戒治所位處的武陵，他去過好幾次，想將介紹短片拿去行政院會播放，告訴其他部會受刑人教化成功的案例，盼望受刑人習得技藝，出社會後自己可以開店。

法務部常務次長張斗輝說，監所的產品常常供不應求，「是紅心的不是黑心的」，希望能對更生人復歸社會有益。

台東戒治所所長曾文欽表示，咖啡店經營採企業式管理，由原先的「武陵咖啡廳」轉變、升級到「公益更生實習複合式咖啡廳」，所產製的「武陵咖啡」曾獲得台東縣咖啡分級評鑑金質獎，曾說，咖啡廳最近1年平均每月遊客人數達2690人，最高時有3867人。

現場除展示戒治所栽植的咖啡樹外，並由外役分監受刑人以專業手藝，細心沖泡自行種植及烘焙的武陵咖啡。

法務部說，武陵咖啡廳為全國矯正機關第1家由受刑人參與管理及經營的咖啡廳，並與台東大學合作，投入公益服務，也提供鄰近國中、小學法治教育的場所。

武陵咖啡廳的經營模式，是由受刑人擔任經理、部門主任實際參與經營管理，定期開會提出報告，在與台東大學簽訂產學合作下，授以相關經營層級的高階訓練，包括經營管理、生涯規劃、社會企業及法治教育等課程，讓受刑人在復歸社會前能先與外界互動。

此外，咖啡園區除咖啡廳外，也設矯正藝文展示中心、自然寬闊的戶外大草原景觀區、結合在地原住民部落風情的噴水池及侏儸紀恐龍的兒童休憩區，均由受刑人自行規劃及施作，也展示彰化監獄及桃園監獄受刑人所創作的戶外公共藝術。

武陵咖啡廳一景。圖／矯正署提供
武陵咖啡廳一景。圖／矯正署提供
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台東戒治所所長曾文欽。記者王聖藜／攝影
台東戒治所所長曾文欽。記者王聖藜／攝影
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咖啡廳受刑人武陵
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