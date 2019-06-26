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買飼料油摻豬油賣 正義油品總經理判刑11年定讞

2019-06-26 16:20聯合報 記者林孟潔╱即時報導

頂新集團旗下的正義油品公司把飼料油摻入豬油製成商品販售，一審輕判總經理何育仁8月徒刑，二審認定何等人知悉購入的是飼料用油，依加重詐欺取財等罪改判何11年徒刑，其中3年得易科罰金。最高法院今天駁回上訴，全案定讞；另將沒收犯罪所得部分撤銷發回更審。

另外，正義油品採購業務吳明正被判刑2年，得易科罰金；採購業務胡金忞判刑5年6月，其中1年6月得易科罰金；負責仲介油品買賣的貿易商林明忠判刑9年10月，其中2年4月得易科罰金；上游供應商裕發油脂公司負責人何吳惠珠判6年4月，其中2年4月得易科罰金；正義油品判罰3000萬元，裕發油脂判罰600萬元確定。

正義油品透過貿易商向裕發油脂、久豐油脂等公司購買飼料用油或來源不明油品，再摻在食用豬油中，製造加工包裝後做成117項產品，再賣給下游廠商，導致消費者誤用，時間長達8年，嚴重影響國內食安

一審認定正義遭供應商欺騙，何育仁等人疏未注意要求供應商出具品質來源切結保證書，並提供確切的原料來源證明，致購入裕發等公司來源不明、危害人體健康之虞的油品作為原料油，用來製造販售各類油品，依「過失」觸犯食安論處，判何8月徒刑，正義公司無罪。

檢方不服，認為正義油品是「明知故犯」，寫長達98頁上訴書要求重判。高雄高分院二審認為，正義公司曾是國內食用豬油領導品牌，部分商品取得GMP標章，深受消費者信賴，但何、吳及胡明知上游供應商裕發等公司曾經無法出示來源證明，恐供應來源不明油品，仍未謹慎控管，零星訪廠作為也流於形式，甚至放寬收貨檢驗標準，過度依賴內部精緻技術，容任上游廠商供應飼料油或來源不明油品，改判何11年徒刑，正義公司罰3000萬元。

正義油品。本報資料照片
正義油品。本報資料照片
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