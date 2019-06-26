鋸中正高中蔣公頭像 建國隊員：「目的達成」撤上訴

2019-06-26 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台灣建國工程隊成員郭志剛，2017年翻進台北市立中正高中，用鋸子砍下蔣中正塑像頭部，帶至立法院旁的雜物堆棄置。士林地院依侵入建築物附連圍繞之土地罪、毀損器物罪判郭拘役70日，得易科罰金。高等法院原定今行準備程序，但郭撤回上訴，表示「目的已經達成」，願意接受一審的判決。

1975年蔣中正去世，當時甫遷校的士林高中更名為中正高中，蔣中正塑像就樹立在正門廣場。隨政治氛圍變化，塑像被移至樹叢處，一般人難以窺見。

前年12月21日凌晨1點多，郭志剛(68歲)開車到中正高中活動中心圍牆外，翻牆進入活動中心旁的花圃，拿著鋸子砍下蔣公塑像頭部，並在塑像噴漆留字「不移除，不改名，就砍頭」。校方發現塑像遭人破壞，報警處理，並召開緊急校安會議。

郭志剛否認犯行，辯稱非無故侵入，而是「要去除威權象徵」，自認鋸下塑像頭部是言論自由的行為藝術表現，希望政府早日落實轉型正義。辯護律師說，切除塑像頭部屬受憲法言論自由權保障的象徵性言論，也是「促進轉型正義條例」所定移除威權象徵之舉，行為自得阻卻違法。

士院認為，即使被告向相關單位陳情未果，也無需以強暴行為用鋸子砍斷塑像的頭，且行為已引起校園安全恐慌。另，郭將塑像頭部棄置在中山南路與濟南路口附近雜物堆，不想讓校方恢復原狀，顯見有毀損意圖。法官指出，中正高中財產受侵害程度，比郭的言論自由受侵害程度高，郭主張的言論自由不具優越性，不能藉此主張阻卻違法。

士院指出，校方無從依塑像的存續狀態，行使自由使用、收益和處分權能，侵害中正高中受憲法保障的居住自由、財產權，憲法保障的居住自由、財產權與言論自由衝突，此時必然有一方的權利主張必須退讓，這才能維持憲法價值秩序的內部和諧。