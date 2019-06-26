侵入鐵皮屋偷茶葉辯是摘花 入果園偷紅龍果辯上大號

2019-06-26 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



戴男與其關姓女友兩度侵入江男位於石岡區的鐵皮屋，竊取茶葉、苦茶油、檸檬茶乾等8萬餘元財物，又侵入神岡區陳男所有的果園內，竊取50台斤火龍果，經被害人報警查獲，台中地院今天依竊盜罪將戴男判刑1年2月、關女被判拘役10日。

判決書指出，44歲戴男駕車載41歲關姓女友於2017年5月間某日凌晨，到台中市石岡區江男的住處，在江的住處前廣場前鐵皮屋竊取2個水桶，再進入鐵皮屋內竊取高山茶禮盒2斤、紅烏龍5罐、梨山茶1斤，價值共7000元。隨即駕車駛離現場。

至2017年7月間，戴男再次前往江男住處，竊取江的高山茶禮盒2斤、茶包6盒、紅烏龍5罐、梨山茶36斤、苦茶油6罐、檸檬茶乾50包，價值共8萬2100元，以及鄭男所有的20公斤瓦斯桶1個，價值2500元。戴男又於同月某日當台中市神岡區陳男所有的果園內，徒手竊取陳男所種植之火龍果50台斤，價值2950元。

戴男及關女都否認竊盜犯行，他辯稱至江男住處是去摘玉蘭花，有撿1個水桶、寶特瓶和鐵，撿完後鐵皮屋旁之洗手台洗手，之後就走了，沒有偷茶葉；並稱去果園上大號，在圍牆旁邊撿了鐵罐與寶特瓶，沒有摘火龍果。