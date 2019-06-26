瑞芳貪警判8年躲澎湖 基澎檢聯手讓他入監服刑

2019-06-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



新北市瑞芳警分局前警員林瑞添偵辦媒介未成年少女案時，向魏姓嫌犯索賄20萬元，最高法院今年1月依貪汙罪判刑8年定讞。林疑未逃避發監躲回澎湖老家，卻在臉書高調發表言論。基隆地檢署委由澎檢代執行，基檢今天表示，林已在昨天入監服刑。

林瑞添（46歲）2012年擔任瑞芳分局警備隊員期間，調派分局偵查隊負責刑事案件。林在偵辦一起違反兒童及少年性交易防制條例案件時，告知魏男已被盯上，可拿100 萬元來「處理」。魏誤認林「有辦法」，討價還價後同意給林20萬元。

林索賄內情隔年爆發後即遭停職，基檢偵結，依違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪將他起訴。2016年11月基隆地院一審判他無罪，2018年2月高等法院改重判8年。林不服上訴，最高法院今年1月17日駁回定讞。

據了解，林瑞添去年上訴最高法院期間，在戶籍地澎湖以無黨籍參選縣議員，但僅獲187票落選。基檢要發監執行時發現林行蹤不明，懷疑他躲在澎湖，囑託澎檢代為執行。澎檢曾指揮警方前去林的住處拘提，一度找不到人。