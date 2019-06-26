騙財騙色16年！資深網路男蟲再犯 俏護理師淪包養陷阱

2019-06-26 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



資深網路男蟲張寅泰，在網路聊天室認識楊姓護理師，以教導「炒作銀行信用」為由，包養楊女，邀約到精品旅館發生性行為，還騙走價值45萬5千元金條、20萬現金。士林地方法院依照詐欺取財罪，判處有期徒刑1年10月。

從事汽車烤漆業的張寅泰，詐欺前科累累，常出沒在UT網路聊天室，隨機找女子聊天，假扮珠寶小開、3C大亨等有錢人，吹噓生意做很大，更懂投資理財，光是「炒作銀行信用」就能幫前女友賺了一棟房，吸引女網友上鉤。

張今年45歲，已婚月薪約7、8萬元，在網路上則是不諱言向女網友提出包養邀約，從29歲起長達16年，以各式話術詐騙超過40名女子財物，也多次遭法院判決處刑。

判決指出，張去年8、9月間用通訊軟體微信、line認識楊女，兩人閒聊間稱，可以幫忙賺錢，還提出包養邀約，約定好包養交易，同年10月3日、13日在內湖一家精品旅館內，發生2次性行為，還要求楊女刷卡買金條、辦信用貸款。楊女交出2條5兩黃金（45萬5千元）、現金20萬元，還簽下120萬的借據，湊成近2百萬，每月張會給3萬的包養費。

楊女交出金條現金後，隨即遭「刪好友」，察覺張男拿錢落跑，怒到警局提告，楊女供稱，張假借教導炒作銀行信用賺錢，交給張黃金條塊、交易明細、簽帳單，張拿回公司報帳、避稅，就可以賺取價差，作為包養費。

張供稱，手機摔到怪怪的，不是刻意神隱，接到警方通知時，就不願意繼續包養關係，所以拿了70萬給警方，用來還給楊女。但法院認為，張歸還了金錢，僅能證明願意賠償，但難以動搖犯下詐欺罪行。

楊女強調，「我希望我是最後一位被害人，也還給曾經沒有浮出檯面的無數被詐騙女性被害人一份遲來的正義」。楊女稱，因自己無知，讓張進行變態及無理的要求，付出的不只肉體及精神上極大的代價。